PF investiga fraude imobiliária com prejuízos calculados em R$ 1,8 milhão à Caixa Até o momento, 17 contratos fraudulentos foram identificados pela Polícia Federal; grupo atuava no DF e Entorno Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 11/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h06 )

17 contratos fraudulentos foram identificados pela PF Marcelo Camargo/Agência Brasil - 05.05.2020

A Polícia Federal investiga um grupo criminoso do Distrito Federal especializado em fraudes em contratos de financiamento imobiliário. A operação, denominada Casa de Papel, foi deflagrada nesta terça-feira (11), com cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e em um endereço profissional. Até o momento, segundo a polícia, foram identificados 17 contratos de financiamento imobiliário com indícios de fraude no DF e Entorno. O prejuízo chega a aproximadamente R$ 1,8 milhão à Caixa Econômica Federal. A Justiça decretou o bloqueio de bens das contas dos investigados no mesmo valor.

Segundo a PF, o grupo utilizava uma empresa de fachada no ramo da construção civil que atuava como vendedora de imóveis fictícios. Os fraudadores apresentaram processos de habite-se falsos na prefeitura para imóveis que não existiam e que eram aprovados por um fiscal de obras que participava do esquema.

Depois da concessão do habite-se, a organização criminosa realizava a averbação do documento no Cartório de Registro de Imóveis tornando os imóveis inexistentes formalmente aptos para obter financiamento habitacional.

Em seguida, o grupo ingressava com os processos de financiamento na Caixa Econômica Federal, fraudando os processos de vistoria.

Agora, a polícia investiga o envolvimento de outras pessoas no esquema e a existência de outros contratos fraudados. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado contra a Caixa, fraude em financiamento e uso de documento falso.