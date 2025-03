Mortes e acidentes de trânsito nas rodovias registram queda neste Carnaval, mostra PRF Número de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados, no entanto, aumentou cerca de 10% desde o ano passado Brasília|Kristine Otaviano, RECORD e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 10h43 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dados foram apresentados em coletiva nesta quinta Gilson Mineiro/RECORD - 06.03.

As mortes e acidentes de trânsito com feridos nas rodovias do Brasil registraram queda no Carnaval deste ano. Os dados foram apresentados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6), considerando os dados do dia 28 de fevereiro até esta quarta-feira (5).

A Operação Carnaval 2025 reforçou a fiscalização em trechos críticos das rodovias federais nas cinco regiões do país para evitar acidentes graves.

Nos seis dias de Operação, segundo os dados preliminares, foram registrados 1.150 sinistros de trânsito, 83 mortes e 1.315 feridos. Em relação ao Carnaval de 2024, houve redução de 7,5% nos sinistros (1.243); 5,7% nas mortes (88) e 15,3% nos feridos (1.552).

Neste ano, um dos focos da operação foi o combate à embriaguez ao volante. Apesar das campanhas de conscientização e do reforço na fiscalização, 2.732 condutores foram autuados por infrações relacionadas à mistura álcool e direção, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março.

‌



Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, 128 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante. O índice é 10,34% maior que na Operação Carnaval do ano passado, quando 116 condutores foram flagrados dirigindo após ingerir bebidas alcóolicas.

Outras irregularidades

Os policiais também flagraram falta do uso do cinto de segurança, em 6.818 infrações, falta de cadeirinha ou dispositivo de retenção de crianças, com 1.089 autuações, e 7.704 ultrapassagens indevidas. Outros 53.676 imagens foram capturadas de veículos com excesso de velocidade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No combate ao crime, a PRF apreendeu nos dados preliminares 8.169 kg de maconha e 160 kg de cocaína. Em seis dias de operação, foram apreendidas 14 armas de fogo, entre elas três fuzis, 898 munições e 747 pessoas foram detidas nas rodovias federais. Os dados consideram o período do dia 28 ao dia 4, sem contabilizar a última atualização das prisões e apreensões desta quarta-feira.