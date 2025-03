Jovens lideram emissão da nova Carteira de Identidade Nacional no Brasil Unificação faz parte de uma estratégia do governo para que, no futuro, a CIN seja o único documento de identificação

Brasília|Do R7, em Brasília 11/03/2025 - 08h02 (Atualizado em 11/03/2025 - 08h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share