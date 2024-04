Brasília |Gabriela Coelho, do R7, em Brasília e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

PGR se manifesta contra liberdade do coronel Naime e Rafael Pereira Martins, presos pelo 8/1 PMs estão presos pelas investigações do 8 de Janeiro; Procuradoria avaliou que não há fundamentação para liberdade dos militares

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou nesta segunda-feira (8) contra a liberdade do coronel Jorge Eduardo Naime e do policial militar Rafael Pereira Martins, investigados em inquérito do 8 de Janeiro. No documento assinado pelo procurador Paulo Gonet, é avaliado que não há irregularidade no processo do Naime para fundamentar a liberdade do coronel, assim como não há fundamentação para a liberação de Rafael Pereira.

No texto é explicado que a defesa de Naime pedia a “anulação do acórdão que recebeu a denúncia e o relaxamento da prisão do acusado, alegando não ter sido franqueado acesso aos autos ao advogado constituído, que tampouco teria sido intimado da publicação da referida decisão”. No entanto, para Gonet, “não se vislumbra irregularidade apta a ensejar a anulação do processo ou o relaxamento da custódia de Jorge Eduardo Naime Barreto”.

No caso de Rafael Pereira, o procurador da República disse que as decisões que concederam liberdade provisória a outros PMs investigados pelo 8 de Janeiro, como Klepter Rosa e Fábio Augusto Vieira, se fundamental na compreensão de que as transferências deles para a reserva remunerada impediria alguma postura dos militares que atrapalhassem a investigação.

Gonet salientou que a decisão da prisão de Rafael Pereira Martins leva em conta que o “réu permanece como militar da ativa da PMDF”. “Persistindo o risco de que, ‘em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva’”.

