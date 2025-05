PL muda anistia para alcançar apenas participantes de depredação do 8/1 Partido recuou em posição ampla, que alcançaria outros eventos e poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 16h26 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h35 ) twitter

Projeto diminui anistia para apenas os que participaram do 8 de Janeiro Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023

O Partido Liberal mudou de posição e alterou o projeto de anistia aos envolvidos em atos extremistas para beneficiar apenas os que participaram nas ações de depredação do 8 de Janeiro.

A nova versão do texto foi divulgada nesta quinta-feira (22) e destaca os que participaram “diretamente de manifestações” respondam por crimes de depredação, mas ão por tentativa de golpe de Estado. A redação também atribui gastos de reparo aos cofres públicos.

“Apresentamos este texto ao Projeto de Lei da Anistia, a fim que cidadãos brasileiros sejam condenados pelos crimes que REALMENTE cometeram nas referidas manifestações. Defendemos que eles sejam responsabilizados, civil e penalmente, pela depredação de bens públicos e privados, pelo atentado contra integridade física de policiais e seguranças, exceto por Abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou Golpe de Estado”, diz trecho da justificativa.

O texto visa substituir a proposta aprovada no ano passado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que defendia a anistia aos que participaram de manifestações desde 30 de outubro de 2022.

‌



A previsão do tempo poderia beneficiar protestos que aconteceram antes, como a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, em dezembro de 2022.

A versão original também poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso seja condenado no STF (Supremo Tribunal Federal).

