PL vai pedir fim do recesso do Congresso para discutir decisões do STF Partido planeja formalizar solicitação para volta das atividades a Hugo Motta e Davi Alcolumbre Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 14h33 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputados do PL vão pedir que o presidente da Câmara, Hugo Motta, suspenda o recesso parlamentar Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 16.07.2025

O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai pedir o fim do recesso parlamentar e retomada das atividades do Congresso para discutir a relação entre Legislativo e o STF (Supremo Tribunal Federal).

A proposta foi alinhada por representantes do partido, em reunião nesta sexta-feira (18), que tratou das restrições impostas ao ex-presidente.

O encontro também definiu que o pedido será formalmente apresentado aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), na próxima semana.

Apesar da intenção, a solicitação não deve ser atendida. Por meio de nota divulgada após anúncio do pedido a jornalistas, Alcolumbre destacou que o recesso parlamentar do Congresso está mantido durante o mês de julho.

‌



“Durante as próximas duas semanas, não haverá sessões deliberativas nem funcionamento das comissões. As atividades legislativas serão retomadas na semana do dia 4 de agosto, com sessões deliberativas no plenário do Senado e nas comissões”, diz trecho de nota.

A Câmara não deu qualquer indicação de que possa alterar o calendário.

‌



Posição contra STF

Aliados de Bolsonaro teceram críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que definiu medidas cautelares contra o ex-presidente.

Entre as determinações estão o uso de tornozeleira eletrônica, proibição do uso de redes sociais e contato com embaixadas ou políticos no exterior, o que alcança o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp