PM prende homem e resgata mulher de tentativa de feminicídio no Distrito Federal Vítima tinha sido levada para um matagal onde o homem tentou atacá-la com um caco de vidro Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 15/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h00 )

Mulher foi resgatada em matagal PMDF/Divulgação - 14.04.2025

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem por violência doméstica e tentativa de feminicídio logo depois dele levar uma mulher para um matagal e tentar atacá-la com um caco de vidro. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (14) em Brazlândia, na Quadra 55, na Vila São José, e o homem foi preso em flagrante

Segundo informações da PMDF, a mulher tinha sido agredida durante toda a madrugada e pela manhã o agressor a tinha arrastado para o matagal. Os policiais militares conseguiram localizar a vítima depois de ouvirem seus gritos. No vídeo registrado pelos policiais é possível ver o momento em que os agentes se aproximam do agressor, que está deitado agarrado com a vítima no chão.

Durante a tentativa de imobilização, um dos policiais chegou a ter a mão cortada com o caco de vidro e fraturada pelo agressor. Além da mulher, uma amiga dela também teria sido vítima da violência que começou ainda durante a madrugada. A amiga tinha conseguido fugir com a filha da vítima, de cinco anos, e acionado a Polícia Militar.

A Polícia verificou que o homem tinha um mandado de prisão em aberto na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Ele foi levado para a 18ª Delegacia de Polícia e autuado nos crimes de lesão corporal, O homem foi levado para a 18ª Delegacia de Polícia e autuado nos crimes de lesão corporal, injúria e tentativa de feminicídio, enquadrado na Lei Maria da Penha.

O homem tem passagens pela polícia por homicídio, furto qualificado, tráfico de drogas, porte de arma, fuga da Papuda e apreensão com 38 bananas de dinamite.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

ou (61) 98626-1197 (WhatsApp) Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

PMDF - Ligue 190

Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.

