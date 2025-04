Governos investem quase R$ 5 bilhões em ações para a COP30 Durante o evento, governo vai propor criação de fundo global R$ 700 bilhões, que remuneraria países com florestas conservadas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Governos Lula, Pará e Prefeitura de Belém investem quase R$ 5 bilhões em ações para COP30 Filipe Bispo/Estadão Conteúdo - 14.02.2025

O governo federal, em conjunto com a Prefeitura de Belém e o Governo do Pará, investiu até o momento R$ 4,8 bilhões em obras estruturantes para preparar a capital paraense para receber a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática), em novembro.

A previsão é de que 150 chefes de Estado participem da COP30, acompanhados de suas comitivas e 50 mil delegados encarregados das negociações sobre meio ambiente e clima. Durante o Círio de Nazaré, que atrai cerca de 1 milhão de pessoas em quatro dias, a cidade nunca enfrentou colapsos em serviços de água ou alimentação. No entanto, a situação pode ser diferente com a chegada das delegações.

De acordo com a Secretaria Extraordinária da COP30, os principais desafios estão nas obras de infraestrutura e na capacidade da rede hoteleira.

Para a COP30, os governos projetam 50 mil leitos, entre os existentes e os que estão sendo criados. A reportagem consultou sites de aluguel e, em alguns casos, a estadia em Belém durante uma semana pode custar até R$ 800 mil.

Questionada sobre a especulação imobiliária, a gestão federal afirma estar atuando para ampliar a oferta e diversificar as opções de hospedagem na cidade, com o objetivo de garantir preços mais acessíveis e justos — tanto para visitantes quanto para as delegações internacionais.

“Além dos investimentos em novas acomodações, estão sendo realizadas campanhas de sensibilização junto ao setor de hospedagem, incluindo parcerias com plataformas como Airbnb e Booking, para incentivar a prática de preços alinhados ao mercado e evitar cobranças abusivas”, diz o governo federal, acrescentando a plataforma oficial da COP30, que conta com aluguel destinado às pessoas credenciadas para a COP30, modelo feito pelo secretariado da ONU para Mudança do Clima.

Os planos do Brasil no setor de infraestrutura foram aprovados por especialistas da ONU. Em visita técnica à cidade em janeiro deste ano, a Secretaria Extraordinária assegurou que os preparativos estão no ritmo desejado para um evento deste porte. Além disso, o Governo do Pará colocou 90 escolas públicas dentro das obras. Dessa forma, esses espaços passam por intervenções, em parceria com a iniciativa privada, para que sirvam de acomodação no estilo albergue.

Os governos também colocaram instalações militares, como alojamento e hotéis de trânsito oficiais, à disposição para o evento. Houve, também, a compra de tendas climatizadas que, após a COP30, ficarão em poder das Forças Armadas para utilização em emergências climáticas.

A gestão federal vai centralizar as reservas de quartos da Vila de Líderes e dos dois navios que ficarão atracados no Porto de Outeiro para aqueles que participam das negociações da agenda.

“Cada cruzeiro possui 4.000 cabines, que podem ser coletivas, comportando até cinco pessoas, e também individuais, com suítes presidenciais de alto padrão. As embarcações ficarão disponíveis entre 5 e 22 de novembro, um dia antes de iniciar a reunião de líderes e um dia após a finalização da COP30″, conta o governo federal. Na Vila de Líderes, serão mais de 400 quartos disponíveis também para comitivas oficiais.

O Parque Cidade é um espaço de 500 mil m² que sediará o maior fórum sobre mudança do clima do mundo. O secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia, explicou que a zona azul, destinada para pessoas credenciadas pela ONU e onde ocorrem as negociações oficiais, está com as obras praticamente concluídas. Enquanto isso, a zona verde, aberta ao público e destinada a exposições, ainda está em construção.

Confira as obras estruturantes para a COP30

Reforma do Complexo Ver-o-Peso Reforma do Mercado São Brá Parque Linear São Joaquim Reforma do Parque Linear Doca Pavimentação asfáltica na Região Metropolitana de Belém Hotel Vila Líderes Duplicação da Rua da Marinha Reforma e Modernização do Hangar Terminal Hidroviário Internacional de Belém Macrodrenagem e urbanização – Tucunduba e Murutucu Canal Bengui e Marambaia Parque Linear Tamandaré Esgotamento Sanitário – Entorno do Complexo Ver-o-Peso

Aposta do governo Lula para a COP30

Como mostrou o R7, a principal aposta do Executivo é a criação de um fundo global de cerca de R$ 700 bilhões, o FFTS (Fundo Florestas Tropicais para Sempre), que remuneraria os países que conservam suas florestas.

A medida, originária do Ministério da Fazenda, recebeu apoio de nações como Alemanha e Emirados Árabes Unidos. A iniciativa será apresentada durante a COP30, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro.

A ideia é que os pagamentos sejam realizados a partir de recursos aplicados em um fundo de investimento, que será criado e mantido com a iniciativa.

Os investimentos de países, fundos soberanos e pensões que realizam aplicações conservadoras, com boas garantias e rendimento reduzido, serão arrecadados e investidos em operações mais estáveis, garantidas pelo fundo.

