Criança de três anos é morta em tiroteio em baile no DF

Arma foi encontrada com menor PMDF/Divulgação - 13.04.2025

Uma criança de três anos morreu na noite deste domingo (13) em um tiroteio em um baile no Distrito Federal. O caso aconteceu por volta das 23h20 na QNM 06 Conjunto E, em Ceilândia Norte, e deixou outras três pessoas feridas. Segundo informações da Polícia Militar do DF, a criança chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo relatos de testemunhas ouvidas pela polícia, ocorria uma festa no local quando dois homens começaram a discutir. Após o desentendimento, um dos envolvidos saiu da festa e contratou um menor de idade para executar o rival que ainda estava no local. Um adolescente de 15 anos chegou pouco tempo depois armado e começou a atirar. A vítima estava com a neta no colo no momento dos tiros. Os dois foram baleados, além de uma mulher e outro homem que estavam no baile.

Uma das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros do DF, teve uma perfuração no olho e outra foi baleada no antebraço.

Apreensão dos adolescente

A equipe de policiais militares que atenderam o caso relatou que estava na 15ª Delegacia de Polícia registrando uma ocorrência quando um homem chegou informando que o autor dos disparos estava escondido em um quiosque na mesma quadra. Os policiais foram ao local e encontraram o menor com a arma debaixo de uma prateleira do estabelecimento.

‌



Como era menor, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente II. A investigação segue para identificar todos os envolvidos e a motivação exata do crime. Na DCA II, em seu depoimento, o adolescente apresentou outra versão dos fatos e disse que há cinco dias tinha levado um tapa e voltou para se vingar.

De acordo com nota da Polícia Civil, ele confessou o crime e disse que era um acerto de contas, pois havia perdido drogas e a vítima, conhecida como “Gordão” ou “Tiquinho”, suposto traficante da região, estava cobrando o adolescente com violência física e ameaças, inclusive contra a sua família.

‌



O adolescente já tem passagens pela polícia e segue detido.

