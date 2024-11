Polícia Civil do DF identifica homem que matou pai e filha em Ceilândia Crime aconteceu na manhã desta quinta; atirador está foragido Brasília|Do R7 24/10/2024 - 17h22 (Atualizado em 24/10/2024 - 18h06 ) twitter

Gearlandson Leal tem 23 anos e está foragido Reprodução/PCDF - 24.10.2024

A Polícia Civil do Distrito Federal identificou o homem que matou pai e filha na manhã desta quinta-feira (24) em Ceilândia, no Distrito Federal. Gearlandson Leal de Carvalho, 23 anos, foi identificado depois de denúncias anônimas. Ele está foragido.

Segundo a polícia, o motivo do crime pode estar relacionado com a informação de que uma das vítimas teria ido até a casa de Gearlandson há cerca de quatro dias e feito ameaças. Naquele momento, o atirador não estava em casa, e as ameaças foram feitas para a mãe dele.

Agentes da 15ª Delegacia de Polícia, de Ceilândia Norte, foram até a casa do atirador, mas ele não foi encontrado. Porções de droga foram apreendidas no quarto dele.

O crime

Um homem de 51 anos e sua filha de 32 anos foram mortos na manhã desta quinta no Distrito Federal. O caso aconteceu em Ceilândia, por volta de 6h30, na QNN 06 conjunto N.

Segundo informações apuradas com os policiais, o homem assassinado estava em frente à própria casa quando o suspeito chegou atirando.

A filha, que estava dentro de casa, ouviu os disparos e saiu para ver o que acontecia e também foi baleada. Pelo menos 12 tiros foram dados com uma pistola 9 mm de calibre restrito.

De acordo com a polícia, a vítima de 51 anos tinha passagem por roubo e receptação e estava em prisão domiciliar havia cerca de um mês.