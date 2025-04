Polícia Civil investiga grupo que lucrou R$ 330 mil com golpe do falso financiamento no DF Pelo menos cinco pessoas foram vítimas dos criminosos que utilizam uma empresa de fachada; um dos envolvidos foi preso Brasília|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um dos envolvidos foi preso preventivamente PCDF/Divulgação - 15.04.2025

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um grupo criminoso suspeito de lucrar R$ 330 mil com o golpe do falso financiamento. A chamada de Operação Coworking identificou pelo menos cinco vítimas do golpe no DF. Os envolvidos usavam uma empresa de fachada, que se passava por uma correspondente bancária, para entrar em contato com as vítimas que tinham dívidas de crédito consignado e as convencê-las de contrair um novo empréstimo.

Os envolvidos usavam como pretexto a possibilidade de conseguir um desconto de 20% na dívida original e quitar o empréstimo, com a transferência do novo empréstimo para a empresa de fachada. No entanto, após a transferência, os criminosos não atendiam mais as ligações e deixavam as vítimas com a nova dívida contraída.

Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pelo Juízo das Garantias da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Os mandados foram cumpridos em Águas Claras, Taguatinga e Riacho Fundo.

O homem preso preventivamente, de 32 anos, é o sócio-administrador da empresa de fachada e foi indiciado pelo crime de fraude eletrônica, com pena de quatro a oito anos de reclusão.

‌



As investigações continuam para colher novos elementos de prova e identificar novos membros envolvidos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp