Polícia prende 14 pessoas em operação contra facção criminosa no Distrito Federal Também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão; ações acontecem no DF, GO e PB

Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/11/2024 - 09h23 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share