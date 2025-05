Polícia do DF prende homem envolvido com facção carioca que estava foragido desde janeiro Prisão aconteceu na noite deste sábado no Guará; suspeito foi detido com duas armas de fogo e documentos falsos Brasília|Do R7, em Brasília 25/05/2025 - 13h10 (Atualizado em 25/05/2025 - 13h11 ) twitter

Homem foi detido na noite deste sábado Polícia Penal/Divulgação - 24.05.2025

A Polícia Penal do Distrito Federal prendeu, na noite deste sábado (24), um homem vinculado a uma facção criminosa do Rio de Janeiro que estava foragido desde o começo do ano. A prisão aconteceu no Guará. O homem tinha se aproveitado de um trabalho externo para fugir da prisão.

Segundo a polícia, o foragido tem uma extensa ficha criminal, com antecedentes por homicídio, roubo com restrição de liberdade da vítima, porte ilegal de arma de fogo, uso de documentos falsos e outros crimes.

A recaptura do foragido aconteceu depois de investigações da Polícia Penal com a Polícia Militar. No momento da prisão, o suspeito foi encontrado com duas armas de fogo, munições e documentos falsos usados para tentar enganar os agentes.

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.

