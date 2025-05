Governo do DF inaugura centro de inteligência artificial com investimento de R$ 5 milhões Centro Integrado de Inteligência Artificial vai promover pesquisa, desenvolvimento e aplicação de soluções tecnológicas com IA Brasília|Do R7 22/05/2025 - 17h04 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vice-governadora Celina Leão participou da inauguração do CIIA Geovana Albuquerque/Agência Brasília - 22.05.2025

O GDF (Governo do DF) inaugurou nesta quinta-feira (22) o CIIA (Centro Integrado de Inteligência Artificial) para promover pesquisa, desenvolvimento e aplicação de soluções tecnológicas com base em inteligência artificial e com articulação entre os setores público, privado e acadêmico. O investimento foi de R$ 5 milhões.

O centro partiu de um convênio entre a Secti (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação) e o HBr (Instituto Hardware Brasil). Segundo o GDF, o projeto vai incentivar o desenvolvimento acadêmico e econômico, além de consolidar o Distrito Federal como um “polo de inovação tecnológica”.

“Na prática, o CIIA vai ampliar a oferta de tecnologias emergentes e soluções de inteligência artificial em áreas estratégicas, como educação, saúde e segurança pública, com foco na criação de soluções tecnológicas que contribuam para a melhoria dos serviços públicos e o bem-estar da população”, detalha.

A vice-governadora Celina Leão chamou o projeto de “muito positivo”. Ela esteve presente na inauguração. “Tenho certeza de que isso vai beneficiar a população do Distrito Federal, que será atendida também de forma mais eficiente e eficaz”, completou.

‌



Ao todo, 80 pessoas devem atuar no projeto, entre estudantes, professores e consultores. A proposta é que o centro tenha uma infraestrutura tecnológica que vai funcionar com a colaboração de pesquisadores e startups na criação de soluções para várias áreas do DF, no BioTIC (Parque Tecnológico de Brasília).

O secretário da Secti, Leonardo Reisman, afirma que o CIIA pretende facilitar o trabalho do cidadão na prestação de serviços públicos. “O uso da inteligência artificial revoluciona nossas vidas, e a gente escolheu essas três áreas fundamentais para que elas enviem desafios para os centros, pesquisadores e startups e planejem soluções”, pontua.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp