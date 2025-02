Polícia Federal faz operação no Pará depois de ameaças contra a vida de Lula Suspeito fez postagens em redes sociais em que ameaçava o presidente, que vai até o estado na sexta Brasília|Do R7 12/02/2025 - 18h43 (Atualizado em 12/02/2025 - 19h45 ) twitter

Mandado de busca e apreensão foi cumprido Reprodução/Polícia Federal - Arquivo

A PF (Polícia Federal) cumpriu nesta quarta-feira (13) um mandado de busca e apreensão em Belém, no Pará, contra um homem que ameaçou a vida do presidente Luiz Inácio Lula na Silva . Segundo a PF, o suspeito fez postagens em redes sociais com ameaças de atentado durante a viagem de Lula, que vai à capital do estado para visitar obras da COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima).

Além do mandado, a corporação impôs medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de aproximação do homem a locais onde Lula estiver presente.

“O suspeito foi ouvido e submetido à colocação da tornozeleira eletrônica. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso”, finaliza. A presença do presidente na capital paraense está prevista para sexta-feira (14).

Lula em Belém

Lula visitou Belém pelo menos outras quatro vezes entre 2023 e 2024. Para a COP30, os empreendimentos na cidade são feitos em parceria do governo federal, do estado do Pará e da Prefeitura da cidade. Ainda não há previsão de quais obras Lula deve visitar — são cerca de 30 espalhadas por Belém.

As iniciativas incluem os eixos de mobilidade, saneamento, desenvolvimento urbano, turismo e conectividade — como a revitalização das bacias do Tucunduba, Una e Tamandaré e das avenidas Visconde de Souza Franco e a Almirante Tamandaré.