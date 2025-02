Comportamento de Trump compromete financiamento climático, afirma Lula Presidente destacou que a COP30 discutirá de forma séria a doação de recursos para países que possuem florestas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 12/02/2025 - 09h39 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h46 ) twitter

COP30 vai discutir financiamento, diz Lula Ton Molina/Estadão Conteúdo - 11.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira (12) o mandatário americano Donald Trump e afirmou que o comportamento dele compromete o financiamento para países pobres diante da crise climática.

Lula afirmou, também, que a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que será realizada em Belém (PA) no mês de novembro, discutirá de forma séria a doação de recursos por nações ricas para manter em pé as florestas mundiais.

“Na COP de 2009, eu era presidente e, [na ocasião], os países ricos prometeram dar US$ 100 bilhões para os países que tivessem floresta em pé mantivessem a floresta. Não deram. Depois prometeram US$ 300 bilhões. Não deram. A necessidade agora é de US$ 1 trilhão. Então vai ficar cada vez mais difícil. E pelo comportamento do presidente americano eu acho que vai ficar cada vez mais difícil os países ricos quererem se comprometer a ajudar salvar o planeta”, disse Lula.

Em entrevista a uma rádio amapaense, o brasileiro afirmou que a COP30 vai discutir financiamento climático. O evento será sediado em Belém. A ideia de Lula é que os países ouçam o que a Amazônia tem a dizer. O chefe do Executivo deve, inclusive, visitar a capital paraense nos próximos dias.

A última conferência do tipo - COP29 - não chegou a acordo sobre o financiamento climático. A proposta das Nações Unidas prevê que os países ricos destinem o equivalente a R$ 1,7 trilhão às nações mais vulneráveis às mudanças climáticas. Porém, representantes desses países deixaram a sala de negociação, que aconteceu no Azerbaijão, porque não concordaram com o valor estabelecido.