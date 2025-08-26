Polícia Penal do DF fará vigilância 24 h na casa de Bolsonaro, mas deve evitar ‘exposição indevida’ Segundo Moraes, não serão permitidas medidas consideradas invasivas; caberá à Polícia Penal decidir sobre uso de uniforme Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 18h11 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h13 ) twitter

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.6.2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Penal do Distrito Federal faça a segurança em tempo integral da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. A ordem prevê monitoramento contínuo, mas de forma discreta, sem interferir na rotina da casa ou da vizinhança.

Segundo Moraes, os agentes devem evitar “exposição indevida” e qualquer tipo de indiscrição, inclusive midiática. O ministro também estabeleceu que não serão permitidas medidas consideradas invasivas. Caberá à Polícia Penal decidir sobre o uso de uniforme e armamento durante o serviço.

“O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança; ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem”, decidiu Moraes.

O ministro determinou a medida após recomendação da PGR (Procuradoria-Geral da República). A solicitação de mais policiamento na casa de Bolsonaro foi feita pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). O argumento é que há “risco concreto de fuga” de Bolsonaro.

Ele citou a proximidade da residência do ex-presidente à Embaixada dos Estados Unidos. Os dois endereços ficam a cerca de 10 quilômetros de distância.

Na decisão, Moraes também citou um documento encontrado pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro que previa a solicitação de asilo político à Argentina. Segundo o ministro, isso indica que Bolsonaro “tinha posse de documento destinado a possibilitar sua evasão do território nacional”.

Moraes ainda destacou a atuação no exterior do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, como justificativa para ampliar o policiamento na casa de Bolsonaro.

Segundo o ministro, mesmo após ter sido indiciado pela Polícia Federal por tentar atrapalhar a ação penal do golpe, da qual Bolsonaro é réu, Eduardo continuou promovendo ataques contra o Poder Judiciário. Para Moraes, isso é um indicativo de que Bolsonaro poderia fugir do Brasil.

“Nesse sentido, as ações incessantes de Eduardo Nantes Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Messias Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, notadamente em razão da proximidade do julgamento de mérito da AP 2.668/DF.”

