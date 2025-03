Polícia prende oito envolvidos em golpe da falsa pousada que enganou 62 brasilienses Grupo foi preso em Goiânia na manhã desta quarta-feira (12); polícia também cumpriu sete mandados de busca e apreensão Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 09h53 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h40 ) twitter

Grupo enganou pelo menos 62 brasilienses PCDF/Divulgação - 12.03.20

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta quarta-feira (12), oito pessoas suspeitas de aplicarem golpes da falsa pousada em Pirenópolis (GO). Segundo as investigações, o grupo teria enganado pelo menos 62 brasilienses entre 2023 e 2024. Cinco vítimas são da cidade de Brazlândia.

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos em Goiânia, além de outros sete mandados de busca e apreensão.

A operação investiga o esquema de fraudes no pagamento antecipado de diárias. De acordo com a apuração da polícia, os estelionatários criavam perfis falsos de pousadas em Pirenópolis nas redes sociais e ofereciam diárias a preços atraentes. As vítimas eram induzidas a realizar pagamento via Pix após negociações em que o grupo se passava por dono ou responsável pelas pousadas.

Durante as conversas, os criminosos geravam contratos falsos, inclusive com timbres e logomarcas das pousadas, para dar impressão de legitimidade à negociação. Após o pagamento, as vítimas eram bloqueadas e muitas só percebiam o golpe após chegar à cidade.

A investigação revelou que o esquema era organizado com divisão de tarefas e uso de diversas contas bancárias e códigos Pix e inúmeros perfis falsos das redes sociais. Os oito presos nesta quarta montavam os perfis e executavam os golpes.

A operação, realizada em parceria das polícias do DF e de Goiás, envolveu 56 agentes. Essa é a segunda operação da PCDF que mira golpes de falsas pousadas de Pirenópolis. A primeira operação, intitulada Operação Pireneus, foi deflagrada em novembro de 2024 e prendeu 3 pessoas. Todos já são réus em ação penal de crimes de estelionato e organização criminosa.

