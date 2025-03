Ambulância que levava idoso de 80 anos tomba em acidente e deixa cinco feridos no DF Enfermeiros, paciente e acompanhante precisaram ser levados ao hospital; sinistro de trânsito aconteceu na madrugada desta quarta Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 09h18 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colisão aconteceu no centro de Ceilândia CBMDF/Divulgação - 12.03.202

Uma ambulância que transportava um idoso de 80 anos tombou em uma via do Distrito Federal na madrugada desta quarta-feira (12) e deixou cinco pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta das 00h20, na Avenida Hélio Prates, no centro de Ceilândia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF, a ambulância se envolveu em uma colisão com um carro.

O paciente de 80 anos sofre de doença pulmonar obstrutiva crônica e era levado para atendimento médico. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Regional de Ceilândia, com dificuldade respiratória e apresentando um corte profundo na cabeça. A acompanhante do idoso, de 57 anos, também foi levada ao hospital, consciente e orientada, mas com suspeita de fratura nas costelas e dores no peito.

Os três enfermeiros que também estavam na UTI Vida precisaram ser levados ao hospital. O Corpo de Bombeiros não informou o estado de saúde dos três profissionais de saúde. A corporação informou que o motorista do carro envolvido na colisão não se feriu.

Por causa da ocorrência, toda a via precisou ser interditada para o atendimento.