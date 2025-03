Em momento de negociações, Gleisi tem dia de reuniões com Congresso Ministra encontra líderes e presidente do Senado; segunda agenda será com senador responsável pelo Orçamento Brasília|Lis Cappi e Ana Isabel Mansur, do R7 em Brasília 12/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ministra Gleisi Hoffmann tem novo dia de reuniões para discutir prioridade econômica do governo Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 09.03.2025

Em um período de negociações entre governo e Congresso Nacional para chegar a um acordo sobre o Orçamento de 2025, a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, terá um dia de reuniões com parlamentares nesta quarta-feira (12).

Logo pela manhã, a ministra se reúne com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para discutir o Orçamento. Também participam do encontro os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e do Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Depois, a ministra se encontra com o relator do Orçamento, senador Angelo Coronel (PSD-BA), que também deve ter uma agenda com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao longo do dia.

As reuniões acontecem em um período de adequação do Orçamento para atender programas sociais, como o Pé-de-Meia e o Auxílio Gás. Segundo o relator, será necessário fazer uma adequação de mais de R$ 20 bilhões — apenas os programas somam R$ 15 bilhões — para adequar alguns gastos do governo para o ano.

‌



Na terça-feira (11), Gleisi se reuniu no Palácio do Planalto com líderes da base governista da Câmara para falar da prioridade do Planalto para o ano: a ampliação da faixa de isenção no Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000. O projeto deve ser enviado após a análise do Orçamento, o que pode ocorrer ainda em março.

A ministra também promoveu um jantar na noite dessa terça para políticos da base e de partidos mais ao centro para discutir a relação do governo com o Congresso.

O encontro serviu como uma primeira aproximação da nova ministra com os parlamentares e para troca de ideias. Ela também tratou da agenda de votações para o ano e explicou como deve funcionar a relação da pasta dela com lideranças do Congresso Nacional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5