Policial civil que agrediu esposa e atirou em delegada no DF é condenado a 3 anos de prisão Além da pena, agente precisa pagar R$ 9.500 em indenizações; crime aconteceu em dezembro de 2023 Brasília|Do R7 03/02/2025 - 15h06 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delegada foi atingida no pé por tiro Reprodução/RECORD - 23.12.2023

A Justiça do Distrito Federal condenou a 3 anos de prisão o policial civil Rodrigo Rodrigues, que agrediu a companheira e atirou contra uma delegada em um bar. Além disso, o agente precisará pagar R$ 9.500 em indenizações. O crime aconteceu em dezembro de 2023, em um bar em Vicente Pires, no DF.

Rodrigues foi condenado por vias de fato — violência física que não gera lesão aparente, como puxão de cabelo, tapas ou empurrões —, ameaça, disparo de arma de fogo e lesões corporais culposas — quando a lesão causada foi sem intenção.

Segundo o juiz responsável pelo caso, Gilmar Rodrigues da Silva, pelo contexto do incidente, é possível entender que o objetivo do policial civil era de “afugentar” as vítimas, e não de feri-las, e que elas teriam sido atingidas culposamente.

“Todavia, em razão de o acusado ter praticado a conduta de disparar a arma de fogo, estando relativamente perto das vítimas e com o artefato próximo ao chão, constata-se que este agiu de forma imprudente, o que, por consequência, ocasionou as lesões corporais nas vítimas, uma vez que o projétil fragmentou-se e atingiu os pés das ofendidas”, completa.

‌



As indenizações devem ser pagas por Rodrigues da seguinte forma:

R$ 1.000 para a esposa por danos morais;

R$ 3.000 para a delegada Karen Langkammer por danos morais;

R$ 3.000 para a mulher que estava com a delegada e também tentou impedir a agressão da esposa, também por danos morais; e

R$ 2.500 por danos materiais.

Relembre o caso

O agente policial de custódia da Polícia Civil do DF Rodrigo Rodrigues estava em um bar em Vicente Pires, em dezembro de 2023, acompanhado da esposa e uma terceira pessoa. Imagens de segurança do local mostram o momento em que o agente começa a agredir a mulher com fortes puxões de cabelo.

‌



A delegada Karen Langkammer, que estava no mesmo local, foi até a mesa de Rodrigues para questionar a agressão, o que iniciou a briga.

A discussão se tornou violenta quando outro homem se aproximou, e o agente sacou uma arma e apontou para os presentes no bar. Em outro momento, o policial disparou e acertou o pé da delegada.