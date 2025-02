DF começa semana com alerta laranja de chuvas intensas e ventos de até 100km/h Alerta segue até 18h desta terça-feira e pode ser renovado com nova análise do Inmet; veja cuidados com as chuvas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 03/02/2025 - 09h52 (Atualizado em 03/02/2025 - 10h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inmet alerta para risco de chuvas intensas Toninho Tavares/Agência Brasília - 19.03.20

O Distrito Federal começou a semana com alerta laranja de chuvas intensas e ventos de até 100km/h. Desde sexta-feira (31) a capital do país está com risco de tempestades e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é que as possibilidades de chuvas intensas com rajadas de ventos e trovoadas continue pelo menos até terça-feira (4). Um novo alerta pode ser emitido com base na avaliação do Instituto, que orienta a população a ter cuidado com o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Com as chuvas, a temperatura máxima na capital do país deve chegar a 25º C nesta segunda-feira (3), com mínima registrada de 19ºC. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 65%. O risco de chuva aumenta durante o período da tarde.

Nos próximos dias, a temperatura deve se manter entre 18ºC e 26ºC, com pancadas de chuvas isoladas, riscos de trovoadas e de rajadas de ventos, principalmente no fim do dia, que registra chuvas mais intensas.

Vale lembrar que a Defesa Civil conta com um sistema para envio de alertas à população sobre as condições climáticas. Para se atualizar sobre a possibilidade de chuvas fortes, ventos e até risco de deslizamentos, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199.

‌



Veja cuidados

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O que fazer após as chuvas?

Após as tempestades, a Defesa Civil orienta a população sobre a necessidade de higienização de áreas alagadas e inspeção de possíveis danos estruturais. Entre as recomendações estão:

Lavar e desinfetar objetos atingidos pela água;

Evitar contato direto com lama e água de enchente;

Utilizar equipamentos de proteção, como botas e luvas, ao realizar a limpeza;

Observar rachaduras e sinais de deslizamento de terra nas proximidades.