Ex-deputada federal e distrital, Eurides Brito morre nesta segunda aos 87 anos Parlamentar também atuou na Secretaria de Educação do Distrito Federal e fez parte de diversos colegiados na Câmara Brasília|Do R7, em Brasília 03/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h27 )

Eurides Brito estava internada desde o Natal CLDF/Divulgação -

A ex-deputada federal e distrital Eurides Brito morreu, nesta segunda-feira (3), no Distrito Federal, aos 87 anos. A ex-parlamentar estava internada desde o Natal na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Lúcia e será enterrada nesta segunda-feira no Cemitério Campo da Esperança, em velório fechado à família.

Eurides atuou tanto no Legislativo como no Executivo. Já foi secretária de Educação do Distrito Federal e deputada distrital por duas vezes (de 1999 a 2002, e de 2003 a 2006). Ela também foi deputada federal entre 1991 a 1993.

Na Câmara dos Deputados fez parte de diversos colegiados, entre eles, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investigou irregularidades na Previdência Social em 1991 e a comissão especial criada para fiscalizar os atos do Poder Executivo em 1992.

A ex-parlamentar também foi investigada em 2009 na Operação Caixa de Pandora, que investigou um esquema de corrupção no governo de José Roberto Arruda. Na época, um vídeo mostrava Eurides recebendo dinheiro de Durval Barbosa, delator do caso.