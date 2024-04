Brasília |Do R7, em Brasília

Prazo para emitir ou regularizar título de eleitor acaba em um mês Data marca os 150 dias anteriores às eleições; depois de 8 de maio, o cadastro estará fechado para a organização do pleito

(Fábio Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo)

Cidadãos que precisam resolver pendências com a Justiça Eleitoral, emitir ou regularizar o título de eleitor têm um mês a partir desta segunda-feira (8) para acessar os serviços. A data marca os 150 dias anteriores às eleições de outubro. Depois de 8 de maio, o cadastro do eleitorado estará fechado para a organização das eleições municipais deste ano, marcadas para 6 de outubro (primeiro turno).

Para reforçar esse alerta, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) lançou em rede nacional uma nova campanha, com o mote “Título na mão é sossego na eleição”.

A ação, que será veiculada até 7 de maio nas emissoras de rádio e TV de todo o país, busca conscientizar os eleitores sobre a importância de regularizar o documento para poder votar com tranquilidade nas eleições municipais deste ano.

O processo para tirar o título pela primeira vez ou para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral pode ser feito pela internet, na página do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Neste ano, eleitoras e eleitores vão escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em mais de 5,5 mil municípios do país. A votação ocorre no dia 6 de outubro.

De 9 de maio a 5 de novembro, o cadastro eleitoral estará suspenso para o recebimento de solicitações de alistamento, transferência de domicílio e revisão eleitoral. Os serviços ficarão indisponíveis nesse período pois a Justiça Eleitoral passará a se dedicar a organização das eleições municipais.

Para mudar de endereço ou regularizar a inscrição é preciso verificar se há débitos em atraso. Quem tiver pendências pode gerar o boleto e pagar a dívida no Banco do Brasil. O aplicativo e-título também acusa as pendências.

Para solicitar o ajuste é necessário anexar a foto de documentos, como carteira de identidade, comprovante de residência, comprovante de pagamento e comprovante de quitação de serviço eleitoral (para os homens entre 18 e 45 anos). O eleitor também precisa enviar uma foto selfie.