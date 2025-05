Prêmio vai reconhecer governadores que alfabetizam crianças na idade certa; entenda Comenda criada pelo Senado será entregue todos os anos; escolha será feita com base em critérios técnicos e índices de alfabetização Brasília|Do R7 30/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h27 ) twitter

Prêmio foi criado pelo senado e vai premiar cinco governadores por ano Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília - 18.04.2024

O Senado criou uma premiação para reconhecer os governadores que conseguirem alfabetizar as crianças dos seus estados na idade certa. A medida consta no Diário Oficial da União, publicado nesta sexta-feira (30). A Comenda Governadores pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa vai escolher chefes do Executivo que se destacaram na criação de políticas públicas e obtiveram bons resultados.

O prêmio será entregue todos os anos no dia 15 de maio e conta com a parceria do Ministério da Educação, da Unesco no Brasil e de organizações do terceiro setor ligadas à educação. Ao todo, serão elegidos cinco governadores, com base em critérios técnicos e no desempenho do estado no IEA (Índice Estado Alfabetizador das Crianças na Idade Certa).

Veja critérios:

Resultados de alfabetização, medidos pelo Índice Criança Alfabetizada (ICA), avaliando tanto os resultados absolutos quanto os avanços obtidos;

Equidade racial e socioeconômica, observando a redução das desigualdades de aprendizagem entre crianças negras e brancas e entre redes com diferentes condições socioeconômicas;

Formação de professores, analisando se o estado assegurou ampla participação nas formações oferecidas pelo MEC ou programas próprios;

Engajamento em regime de colaboração, especialmente via políticas como o ICMS Educação e os níveis de escolarização de crianças entre 6 e 10 anos.

A avaliação será feita por um comitê técnico independente, formado por especialistas em educação e análise de políticas públicas.

‌



Para serem elegíveis, os estados precisam garantir que ao menos 80% das escolas e estudantes participem do sistema de avaliação educacional estadual.

