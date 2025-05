Presidente de CPI das Bets determina condução coercitiva de Jon Vlogs após falta Condução, porém, depende de autorização judicial Brasília|Do R7 27/05/2025 - 20h13 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h13 ) twitter

O presidente CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, senador Dr. Hiran (PP-RR), determinou, nesta terça-feira (27), a condução coercitiva do influenciador digital Luan Santos Souza, mais conhecido como Jon Vlogs, e do empresário pernambucano Jorge Barbosa após ambos serem convocados e faltarem ao colegiado.

A condução, porém, depende de autorização judicial, pois é um mecanismo previsto em lei para obrigar depoentes a comparecerem às audiências as quais foram convocados. A ação é feita por um oficial de Justiça que pode pedir auxílio de agentes de segurança.

Os dois convocados estão nos EUA e alegaram isso como justificativa para faltar à CPI das Bets. Até o momento, conforme apurou o R7, não há data para que ocorra uma nova oitiva com a coerção.

Jon tem 22 anos e começou sua trajetória nas redes sociais aos 16 anos. Ele é natural da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, e passou parte da infância nos EUA, onde concluiu seus estudos.

Nos EUA, ele começou a publicar os primeiros vídeos com grande repercussão Foi no exterior que o criador de conteúdo publicou seu primeiro vídeo de grande repercussão, no qual relatava sua rotina escolar.

Inicialmente, os conteúdos eram focados em sua rotina, mas em 2024, ele passou a divulgar propaganda de casas de apostas. Os parlamentares suspeitam que ele seja um sócio oculto da plataforma Blaze.

