Presidente do PSB anuncia João Campos como candidato ao comando do partido Prefeito do Recife teve a candidatura confirmada nesta semana por Carlos Siqueira, que deixa presidência do PSB em maio Brasília|Do R7 08/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 13h06 )

PSB vai escolher um novo presidente no fim de maio Antonio Cruz/Agência Brasil - 15.10.2024

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, oficializou nesta semana a candidatura do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao comando do partido. A legenda vai escolher um novo presidente no final de maio deste ano.

O anúncio de Siqueira foi feito durante reunião do diretório nacional do PSB na quinta-feira (6). “Quero aproveitar esta reunião do nosso Diretório Nacional para fazer o lançamento oficial da candidatura que se apresenta, que eu defendo e que muitos companheiros que estão aqui também defendem, que é do prefeito João Campos à presidência do partido”, disse.

“Acredito que à frente do partido, com o apoio de todos os companheiros, como aconteceu comigo, João cumprirá um papel importante em favor do crescimento do partido, que poderá continuar a dar sua contribuição à vida republicana brasileira e às transformações no cotidiano das pessoas, que é o nosso papel principal”, acrescentou o dirigente do PSB.

Siqueira destacou que Campos é “um jovem muito promissor, que tem na sua juventude uma maturidade extraordinária”. “Esta é uma mudança geracional necessária e que aponta para uma perspectiva muito positiva para o PSB, que pode atrair mais jovens e pessoas que queiram fazer a boa política para o nosso país”, afirmou.

“Com a juventude que João representa e um programa moderno que conseguimos construir na autorreforma do PSB, acredito que o partido se projeta com força para futuras disputas”, completou o presidente do PSB.

A eleição do novo comando do PSB vai ocorrer no XVI Congresso Nacional do PSB, marcado para os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, em Brasília.