Proibido nas redes, Filipe Martins é multado por Moraes por aparecer em vídeo de advogado Na publicação, o ex-assessor e o advogado dele aparecem juntos no Fórum de Ponta Grossa, no Paraná Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 07/04/2025 - 17h13 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filipe Martins pediu ao STF para adiar julgamento sobre suposta tentativa de golpe Reprodução Redes Sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a aplicação de uma multa de R$ 20 mil ao ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Filipe Martins por ter aparecido em uma publicação feita na rede social do advogado dele, Sebastião Coelho. Desde 2024 ele está proibido de usar as redes sociais.

“(...) Dessa forma, aplico a multa de R$ 20 mil pela referida postagem no perfil @desembargadorsebastiaocoelho, na plataforma Instagram e determino que o denunciado preste esclarecimentos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre as razões do desrespeito, sob pena de imediata conversão das medidas cautelares em prisão“, disse o ministro.

Na publicação, os dois aparecem juntos no Fórum de Ponta Grossa, no Paraná. O ministro determinou ainda que a defesa de Filipe Martins preste esclarecimentos sobre o motivo do desrespeito à proibição de acessar as redes sociais.

No mês passado, a defesa de Filipe Martins pediu ao STF o adiamento do julgamento da denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado. Se a denúncia for recebida, Martins vira réu e poderá responder a uma ação penal.

‌



O julgamento está marcado para ocorrer nos dias 29 e 30 de abril. A defesa alega que os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, deveriam ser impedidos de participar.

Martins ficou conhecido pelo gesto racista que fez durante sessão no Senado Federal, em 2021. Na ocasião, o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explicava as ações da pasta em relação à aquisição de vacinas contra a Covid-19.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp