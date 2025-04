Em evento com Lula, empresa da Dinamarca anuncia investimento de R$ 6,4 bilhões no Brasil Obras de ampliação da planta industrial de farmacêutica dinamarquesa já começaram e devem ser concluídas em 2028 Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasil 07/04/2025 - 16h31 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h31 ) twitter

Fábrica de farmacêutica dinamarquesa, em Montes Claros (MG) Ricardo Stuckert / Presidência da República

Uma empresa farmacêutica dinamarquesa anunciou a expansão dos negócios no Brasil, com investimentos de R$ 6,4 bilhões. O anúncio foi feito em evento realizado nesta segunda-feira (7), em Montes Claros (MG), com as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin.

“Esse senhor [Lars Fruergaard Jørgensen, CEO da farmacêutica fabricante do Ozempic] que veio fazer investimento de R$ 6,4 bilhões acredita que esse país tem todas essas condições para fazer isso. E além disso, esse país é o único com mais de 100 milhões de habitantes que tem uma coisa chamada SUS [Sistema Único de Saúde], que é o mais importante programa de saúde que tem um país do mundo. E é o maior comprador de remédio. Então, é por isso que eles estão aqui”, afirmou.

A ampliação da planta industrial da empresa tem o objetivo de aumentar a capacidade de produção de tratamentos injetáveis para pessoas com obesidade, diabetes e outras doenças crônicas graves. As obras já começaram e devem ser concluídas em 2028. “É o maior investimento individual de uma empresa privada farmacêutica na história do Brasil”, destacou Lula. Com a ampliação, devem ser gerados cerca de 600 novos empregos diretos.

No Brasil, desde 1990, a empresa tem escritório administrativo em São Paulo (SP) e a unidade de produção em Montes Claros.

Lula e Alckmin são vacinados contra gripe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice, Geraldo Alckmin, foram vacinados nesta segunda-feira (7) contra a gripe, durante evento da indústria farmacêutica, em Montes Claros (MG). A campanha de imunização começou neste Dia Mundial da Saúde.

A meta do governo federal é vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a 6 anos, idosos e gestantes. Lula foi imunizado pela médica da presidência, Ana Helena Germoglio, e Alckmin, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que, assim como o vice-presidente, é médico.

A vacinação pública dos dois faz parte de uma estratégia da pasta para incentivar a imunização. Segundo o Ministério da Saúde, as doses distribuídas na rede pública em 2025 protegem contra três tipos do vírus influenza — H1N1, H3N2 e B. A vacina contra a gripe pode evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados ao vírus.

