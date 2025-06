Ministro Wellington Dias é eleito presidente rotativo do Mercosul Social e toma posse em julho Titular do MDS assume missão de fortalecer integração social e cooperação regional entre países do bloco Brasília|Do R7, em Brasília 06/06/2025 - 21h58 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h59 ) twitter

Eleição de Dias ocorreu durante reunião de ministros em Buenos Aires Roberta Aline/MDS - 6.6.2025

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi eleito presidente rotativo do Mercosul Social. A posse está prevista para o dia 3 de julho, quando ele passará a coordenar as ações do braço desse grupo do bloco econômico voltado à integração social entre os países-membros.

O Mercosul Social visa garantir a proteção social, a cidadania, a cooperação em áreas como educação, saúde e trabalho, além da promoção dos direitos sociais e humanos na região. A escolha de Dias ocorreu durante a 45ª Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social do Mercosul, realizada nesta sexta-feira (6), em Buenos Aires, Argentina.

Durante o encontro, Wellington Dias destacou a importância da integridade nas políticas sociais como prioridade para os países do bloco. “Acreditamos que o fortalecimento da integridade nas políticas sociais deve ser uma pauta prioritária e compartilhada entre os países do Mercosul”, afirmou. Ele defendeu o diálogo e a cooperação regional como caminhos para a construção de políticas públicas mais transparentes, éticas e eficazes.

Dias apresentou iniciativas do Brasil como exemplos de boas práticas, entre elas a Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, criada para garantir que os benefícios sociais alcancem quem realmente precisa, com mais eficiência e sem desperdícios. Segundo ele, a experiência brasileira combina tecnologia, participação federativa e compromisso com os direitos sociais, oferecendo um modelo inspirador para os países da América Latina.

Outro ponto de destaque foi a defesa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que, segundo o ministro, representa uma nova abordagem na cooperação internacional, ao buscar fortalecer capacidades locais e promover resultados sustentáveis. Dias também fez um apelo para que os países do Mercosul se somem à iniciativa, reforçando a solidariedade e a transformação social como pilares de um novo paradigma de cooperação.

Além disso, o ministro convidou os países-membros a participarem da VI Conferência Regional sobre Desenvolvimento Social, que será realizada em Brasília, entre 1 e 4 de setembro. O evento terá como foco temas como erradicação da pobreza extrema, combate à fome e formulação de propostas regionais para o desenvolvimento social inclusivo.

A Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social do Mercosul é um dos principais fóruns do bloco voltados à área social, reunindo semestralmente os ministros da área dos países-membros, com o objetivo de promover a inclusão econômica e social das populações e reduzir vulnerabilidades por meio de ações coordenadas e integradas.

