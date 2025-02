Mercadorias avaliadas em mais de R$ 1,9 milhão são apreendidas pela Receita do Distrito Federal Operação contra a sonegação de impostos aconteceu durante a madrugada desta quinta Brasília|Do R7 06/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 19h51 ) twitter

Objetos eletrônicos variados foram apreendidos Divulgação/SEEC - 06.02.2025

Fiscais da Receita do Distrito Federal apreenderam na madrugada desta quinta-feira (6) objetos eletrônicos variados — como smartwatchs, equipamentos de cozinha e patinetes elétricos — que ultrapassam R$ 1,9 milhão. Segundo os agentes, a estimativa de débito fiscal dos itens era de mais de R$ 800 mil.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, avalia que as ações de combate à sonegação e a fiscalização dos auditores estão sendo reforçadas para garantir a justiça fiscal. “Estamos garantindo que os impostos sejam recolhidos corretamente, sem que haja prejuízos aos bons contribuintes. Porque mercadoria em trânsito irregular prejudica o comércio daquelas empresas que estão em dia com o Fisco”, afirma.

O coordenador de fiscalização tributária da secretaria de Economia, Silvino Nogueira Filho, revela que o valor apreendido e o débito fiscal devem ser ainda maiores, visto que os equipamentos eletrônicos ainda estão sendo levantados.

Na noite de quarta-feira (5), os auditores começaram a fiscalização por volta de 22h e visitaram quatro estabelecimentos comerciais no Plano Piloto. O objetivo era conferir possíveis irregularidades nos meios de pagamento, desvios cadastrais e vendas ou saídas de mercadorias sem documentação.

Uma carreta de 35 toneladas foi detida na BR-020 com produtos alimentícios, bebidas e sandálias com documentação irregular — informações conflitantes sobre qualidade ou quantidade, além do tipo de mercadoria. Os produtos foram avaliados em R$ 400 mil, com impostos e multas chegando a R$ 164 mil.

Uma outra carreta foi apreendida, ainda na BR-020, com 26 toneladas de frango congelado, somando R$ 558 mil. Os alimentos estavam com nota fiscal irregular. Veículos que transportavam óleo de soja, leite e combustível também foram apreendidos. “Os itens mais relevantes recolhidos nas transportadoras, os produtos de informática e eletrônicos, ainda estão sendo objeto de apuração. Portanto, tanto a base de cálculo quanto o crédito tributário elevarão ainda mais o montante”, declara.

A Receita do DF afirma que essas ações fortalecem a justiça fiscal e a concorrência leal. “Além de operações estratégicas em momentos e locais específicos, os auditores mantêm uma atuação permanente para coibir fraudes, desestimular a evasão e garantir que todos os os contribuintes cumpram suas obrigações”, finaliza.