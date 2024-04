Ceilândia recebe neste sábado 72ª edição do Record nas Cidades

Alto contraste

O Record nas Cidadesacontece neste sábado (23) na Praça da Biblia, em Ceilândia, a partir das 8h. O evento é gratuito e traz para a comunidade shows, prestação de serviços, dinâmicas no palco e sorteio de prêmios. Os apresentadores dos programas jornalísticos da RECORD serão os anfitriões da festividade. A expectativa é receber 5 mil pessoas.

O evento, que é um sucesso no DF e Entorno, está na 72ª edição. A programação é uma mostra de responsabilidade social da emissora, que cada vez mais se posicionar como veículo mais perto das comunidades. Uma das atrações confirmadas na festa é a cantora Duda Martins. O Record nas Cidades terá transmissão do Programa Balanço Geral.

Essa não é a primeira vez da emissora na região. Em 2023, a festa reuniu 15 mil pessoas em comemoração aos 52 anos da região, uma das maiores comemorações já realizadas no local. Na época, o evento contou com a presença do governador do DF, Ibaneis Rocha.

Serviço

Onde: Praça da Bíblia - Ceilândia

Quando: Sábado (23)

Horário: 8h

Valor: Gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro