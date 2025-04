Uso do Bolsa Família em apostas representa 3,4% dos CPFs; PF investiga fraudes Para evitar o mau uso dos recursos, o governo adotou medidas que restringem o uso do cartão do Bolsa Família em sites de apostas Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 16/04/2025 - 09h04 (Atualizado em 16/04/2025 - 09h48 ) twitter

Informação foi confirmada pelo ministro Wellington Dias Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15/04/2025

A Polícia Federal está investigando um possível esquema de fraude envolvendo sites de apostas esportivas que usariam, de forma indevida, os CPFs de beneficiários do Bolsa Família. A informação foi confirmada pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro nesta terça-feira (15).

De acordo com Dias, a investigação teve início após o BC (Banco Central) apresentar uma análise técnica que apontava a movimentação de cerca de R$ 3 bilhões, enviados via Pix por aproximadamente 5 milhões de beneficiários do programa para empresas de apostas. O número levantou suspeitas dentro do governo.

“Quando o Banco Central divulgou o volume que ele encontrou, eu suspeitei, porque os dados não batiam com os do nosso sistema de monitoramento. Pedi, então, uma investigação à Polícia Federal”, afirmou o ministro.

Segundo ele, os indícios apontam para o uso indevido de CPFs de beneficiários, muitos dos quais sequer sabiam que seus dados estavam sendo usados para movimentações financeiras expressivas.

“Hoje já temos provas de que, muitas vezes, lavavam dinheiro usando o CPF de uma pessoa que nem sabia. A movimentação era tão alta que algumas diziam: ‘Deus me livre de ter esse tanto de dinheiro’”, relatou Dias. “Vamos agir com firmeza. Direito para quem tem direito. Onde houver fraude, vamos agir com o rigor da lei.”

Uso real é menor do que parece

Apesar dos valores altos mencionados no relatório do BC, o ministro destacou que o número de beneficiários do Bolsa Família que realmente usam o cartão do programa para apostas é pequeno.

“Enquanto aproximadamente 52% da população brasileira admite apostar, apenas 3,4% dos beneficiários do Bolsa Família usaram o cartão nesses sites. Há uma grande diferença aí, e precisamos ter cuidado para não estigmatizar um público que já sofre muitos preconceitos”, alertou.

Medidas de contenção e tratamento

Para evitar o mau uso dos recursos, o governo adotou medidas que restringem o uso do cartão do Bolsa Família em sites de apostas. Além disso, ações estão sendo conduzidas em parceria com o Ministério da Saúde para apoiar pessoas com dependência de jogos.

Atualmente, cerca de 190 mil pessoas com comportamento compulsivo de apostas — aquelas que jogam quase diariamente — estão sendo atendidas por serviços especializados.

