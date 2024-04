Rei Charles é presenteado com primeiras cédulas com seu rosto Notas começam a circular em junho deste ano; rosto do rei estampa notas de 5, 10, 20 e 50 libras

O rei Charles III foi presentado na manhã desta terça-feira (9) com as primeiras cédulas estampadas com seu rosto em uma audiência com o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e a Diretora Executiva do Banco, Sarah Josh, no Palácio de Buckingham, em Londres. As notas entram em circulação no dia 5 de junho.

Esta é a primeira vez que o Banco da Inglaterra muda a imagem do Monarca em uma nota. A rainha Isabel II tornou-se a primeira Monarca a aparecer numa cédula do Banco de Inglaterra em 1960.

O retrato do rei vai aparecer em cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras e vai circular junto com as cédulas existentes que apresentam a rainha Elizabeth 2ª, que morreu em setembro de 2022, após um reinado de 70 anos.

Segundo informações do Banco, as notas serão impressas para substituir as que estão desgastadas, e serão postas em circulação conforme demanda.