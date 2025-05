Relator no Conselho de Ética propõe afastamento reduzido a Gilvan da Federal Ricardo Maia (MDB-BA) sugeriu que parlamentar receba punição por três meses, em vez dos seis que foram recomendados pela Casa Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 06/05/2025 - 12h13 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) é alvo de um pedido de suspensão temporária do mandato Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 25.02.2025

O relator no Conselho de Ética, deputado Ricardo Maia (MDB-BA), defendeu a punição do deputado Gilvan da Federal (PL-ES) por ofensas à ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, mas apresentou relatório para que o deputado seja afastado por três meses.

A posição, confirmada nesta terça-feira (6), abranda a penalidade proposta pela Mesa Diretora da Câmara — que defendeu o afastamento por seis meses. A proposta será analisada pelo Conselho ainida hoje, que pode concordar ou discordar do relatório.

O prazo definido pelo relator foi apontado como uma forma de atender ao prazo estipulado para que Gilvan não perca a equipe de gabinete e não seja substituído, de forma temporária, por um suplente.

Pelas regras da Câmara, as trocas são aplicadas a partir de 120 dias. O deputado ainda pode recorrer junto ao plenário da Câmara.

‌



Apesar do novo prazo, o relator também questionou a conduta de Gilvan da Federal pelas declarações dadas por ele em episódio no mês de abril. O parlamentar fez provocações ao líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e à ministra Gleisi durante ida do ministro Ricardo Lewandowski, na Comissão de Segurança.

“As manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar, com ataques pessoais e desqualificação moral, por meio de termos ofensivos e desrespeitosos, que ferem a dignidade das autoridades atingidas e comprometem os valores institucionais da Câmara dos Deputados”, diz trecho do relatório.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp