Saiba quem é Frederico de Siqueira Filho, novo ministro das Comunicações do governo Lula Executivo com trajetória no setor de telecomunicações substitui ministro denunciado por supostos desvios de recursos públicos Brasília|Do R7, em Brasília 24/04/2025 - 13h39 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h12 )

Frederico ao lado de Lula: perfil técnico, mas com viés político nas Comunicações Telebras/Divulgação - 01/02/2025

O ex-presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, é o novo titular do Ministério das Comunicações no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele substitui Juscelino Filho, que pediu desligamento no último dia 8, após ter sido denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por envolvimento em um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares.

Engenheiro civil formado pela Universidade de Pernambuco, Frederico presidia a Telebras desde 2023, por indicação do senador Efraim Filho (União-PB). Sua nomeação na estatal federal indicou, à época, um movimento de aproximação com lideranças do União Brasil, partido que segue ocupando espaço na Esplanada.

Com mais de 26 anos de atuação no setor de telecomunicações e tecnologia da informação, Siqueira Filho construiu carreira no grupo Oi, onde atuou por 21 anos.

Ingressou na empresa como gerente regional de vendas e, desde então, assumiu posições de comando nas áreas de operações, planejamento, relações institucionais e vendas corporativas, com foco em contratos públicos e articulação com governos estaduais e federal.

O novo ministro também tem formação complementar nas áreas de administração, ciência política, comunicação e gestão. Antes da Telebras, exercia a função de diretor comercial da Oi Soluções para as regiões Norte e Nordeste, com responsabilidade sobre contratos estratégicos junto ao setor público.

A nomeação de Frederico de Siqueira Filho reforça a estratégia do governo em manter diálogo com partidos do centrão, mesmo após a saída de Juscelino Filho. A expectativa agora é pela recomposição da base e continuidade dos projetos de conectividade e expansão digital em curso no ministério.

