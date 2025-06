Saúde do DF monitora oito pessoas que tiveram contato com ave com gripe aviária no Zoo Secretário de Saúde explica que casos não são “suspeitos” e que monitoramento faz parte de protocolo de segurança Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 12h35 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h44 ) twitter

Secretário da Saúde tranquilizou população Renan Lisboa/CLDF - arquivo

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal monitora oito pessoas do Jardim Zoológico que tiveram contato com o pato Irerê morto com gripe aviária. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4) em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti. As pessoas serão monitoradas pelo prazo de dez dias.

Apesar disso, o titular da Saúde, Juracy Cavalcante, explica que o caso não é de pessoas suspeitas, e sim que foram expostas. “Isso faz parte do protocolo de biossegurança. Oito pessoas são monitoradas porque tiveram alguma exposição, mas não apresentam nenhuma sintomatologia”, disse.

“É importante ressaltar que o vírus Influenza A da gripe aviária é um vírus com baixa transmissibilidade para humanos. Ele tem alta transmissibilidade entre aves, mas é baixa entre humanos”, explicou.

Sobre os risco de contaminação entre humanos, o titular da pasta reforçou que não é preciso pânico. “Estamos vivendo o período da síndrome respiratória, ou seja, dos sintomas gripais. As pessoas não precisam se preocupar. Apenas aquelas que foram expostas precisam ser monitoradas. Até agora, as oito pessoas não apresentaram nenhum tipo de sintomas”, declarou.

‌



Vigilância

Secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno explicou que a população pode acionar a defesa agropecuária caso encontre aves com suspeita da gripe aviária. “A sintomatologia da doença são animais com pescoço tombado, com gripe, tosse ou espirro, cambaleantes, com diarreia ou mortos. As pessoas podem acionar a gente pelo WhatsApp (61) 99154-1539 ou pelo e-mail falecomadefesa@seagri.df.gov.br”, indicou.

“Temos um plano de emergência no zoossanitário. Pedimos a população do DF que ao reportar uma ave, mande foto e vídeo dessa ave, e de maneira alguma mantenha contato. Isso serve para que a defesa agropecuária do DF possa mapear o comportamento prévio dessa ave e já saber se ali é um caso que tem tendência de ser descartado ou se precisa de um aprofundamento”, explicou.

