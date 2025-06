Alcolumbre cita ‘olhar especial’ para IA e defende sustentabilidade em Fórum do Brics Em discurso de abertura de encontro, presidente do Congresso disse que não há futuro sem preocupação com sustentabilidade Brasília|Do R7 04/06/2025 - 11h30 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h56 ) twitter

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em abertura do 11º Fórum Parlamentar do Brics Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 04.06.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reforçou nesta quarta-feira (4) que é necessária uma análise mais aprofundada da IA (Inteligência Artificial) para garantir segurança e apontou avanços no desenvolvimento sustentável como uma forma de pensar o futuro entre países.

“Não existe crescimento econômico verdadeiro sem visão de futuro. E não podemos pensar na possibilidade do futuro sem desenvolvimento sustentável e econômico. É necessário que ambos caminhem juntos”, declarou Alcolumbre.

Essa e outras posições ligadas ao meio ambiente marcaram o discurso do presidente do Congresso durante abertura do 11º Fórum de Parlamentares do Brics, sediado neste ano no Brasil. O amapaense também disse haver graves desafios ligados à área.

“O mundo vive um tempo de tensões geopolíticas. De desafios ambientais graves e de desigualdades persistentes, mas também é um tempo de esperança. De avanços tecnológicos sem precedentes e de sociedades que estão prontas para trilhar novos caminhos de paz e de geração de riquezas”, disse.

As indicações vêm em um período de debate com aprovação recente do Senado ao projeto que flexibiliza regras de licenciamento ambiental. Alcolumbre foi um dos defensores do afrouxamento das regras e propôs uma brecha ao texto que pode agilizar a busca por petróleo na Amazônia, uma das causas pela qual defende.

O discurso também indicou que a regulamentação de redes sociais pode entrar na pauta do Congresso. A proposta é defendida pelo Planalto, mas tem dificuldade de tramitação entre parlamentares e é um dos temas de debate do encontro do Brics.

“Vamos tratar do avanço das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, que cresce num ritmo acelerado e que demanda um arcabouço normativo que seja capaz de incluir e proteger as pessoas”, disse.

11º Fórum Parlamentar dos Brics

O Congresso Nacional sedia até quinta-feira (5) a 11ª edição do Fórum Parlamentar do Brics. Ao menos 15 países devem participar do fórum. A proposta é avançar em temas de destaque internacional.

Neste ano, o foco se volta às mudanças climáticas, inteligência artificial e negociações entre países.

