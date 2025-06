Pesquisa Quaest: desaprovação ao governo Lula chega a 57%, pior índice do mandato Aprovação do presidente ficou dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 04/06/2025 - 08h09 ) twitter

Índice de desaprovação do governo Lula (foto) chegou ao pior índice desde o inicío do mandato

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (4), mostra que 57% dos eleitores brasileiros desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o pior índice de desaprovação desde o início do seu terceiro mandato.

Já a aprovação do governo caiu dentro da margem de erro (de dois pontos percentuais, para mais ou para menos) e agora está em 40%. O levantamento realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 29 de maio e 1º de junho, com nível de confiança de 95%.

Principais números da pesquisa

Aprova : 40% (eram 41% na pesquisa anterior, divulgada em abril)

: 40% (eram 41% na pesquisa anterior, divulgada em abril) Desaprova : 57% (eram 56%)

: 57% (eram 56%) Não sabe/não respondeu: 3% (mesmo percentual da pesquisa anterior)

Queda de aprovação por escolaridade e renda

A pesquisa mostra que a aprovação de Lula entre os eleitores com ensino fundamental caiu e atingiu empate técnico com o índice de desaprovação.

Entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, houve uma queda na aprovação (dentro da margem de erro) e uma alta na desaprovação. O cenário também é de empate técnico nesse segmento.

Já entre os que ganham mais, o governo ainda é majoritariamente desaprovado, mas houve oscilação positiva na aprovação, enquanto a desaprovação recuou levemente.

Comparações com governos anteriores

56% consideram que o atual mandato de Lula é pior do que os dois primeiros ;

consideram que o atual mandato de Lula é ; 44% avaliam que o governo atual é pior do que o de Jair Bolsonaro ;

avaliam que o governo atual é ; 45% dizem que o governo está pior do que esperavam ;

dizem que o governo está ; 36% acham que não está melhor nem pior ;

acham que ; 16% afirmam que está melhor do que o esperado.

IOF

Mais da metade dos brasileiros ainda não tomou conhecimento da proposta do governo Lula de aumentar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Segundo o levantamento, 58% dos entrevistados afirmam não ter ouvido falar sobre a mudança. Apenas 39% disseram estar informados, enquanto 3% não souberam responder.

Entre os que têm conhecimento sobre o tema, 50% consideram que o governo errou ao manter a cobrança do IOF para compra de dólar e remessas ao exterior por pessoas físicas. Outros 28% avaliam que foi um acerto, e 22% não souberam opinar.

INSS

Ainda segundo o levantamento, 81% dos brasileiros tomaram conhecimento do escândalo no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Entre os que tiveram acesso à informação, 31% consideram o governo Lula responsável pelo desvio de dinheiro descontado de aposentadorias e pensões.

Outros apontamentos de responsabilidade foram:

14% culpam o próprio INSS ;

culpam o próprio ; 8% responsabilizam as entidades que fraudaram as assinaturas dos aposentados;

responsabilizam as dos aposentados; 8% culpam o governo Bolsonaro ;

culpam o ; 1% dizem que a culpa é dos aposentados , por não conferirem os descontos;

dizem que a culpa é dos , por não conferirem os descontos; 26% não souberam responder ou não opinaram.

Quando questionados sobre como o dinheiro deve ser devolvido às vítimas do esquema, as opiniões se dividem:

52% acreditam que a devolução deve ocorrer somente com os valores bloqueados das entidades investigadas ;

acreditam que a devolução deve ocorrer ; 41% defendem que o dinheiro seja devolvido mesmo que seja necessário usar recursos públicos.



