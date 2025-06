Caso de gripe aviária no Zoo não afeta exportação de aves brasilienses, diz secretário Rafael Bueno explicou que a compra de países parceiros do comércio local não foi suspensa após confirmação de caso de gripe em um pato silvestre Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 12h06 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h27 ) twitter

Zoológico vai investigar casos suspeitos Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo

O secretário de Agricultura do Distrito Federal, Rafael Bueno, afirmou nesta quarta-feira (4) que a confirmação de um caso de gripe aviária em um pato silvestre no Zoológico de Brasília não afeta a exportação de aves das granjas brasilienses. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa no Palácio do Buriti.

“Os aviários do DF tem um nível de biosseguridade bastante elevado justamente pelo mercado em que atuamos. Grande parte, quase a totalidade do que produzimos de frangos no Distrito Federal, é destinada à exportação. Os nossos principais países exportadores são: Arabia Saudita, Rússia, Japão e México”, detalhou.

O titular da pasta explicou que o único país que fez a paralisação das exportações foi o México, “mas isso não é devido ao Distrito Federal. [O México] paralisou as compras de todo o Brasil, logo que teve o caso numa granja comercial no Rio Grande do Sul”, disse.

“A avicultura industrial do Distrito Federal é nossa principal cadeia pecuária, na parte de economia. Ano passado movimentou R$ 1 bilhão e geramos cerca de cinco mil empregos dentro dessa cadeia”, informou.

O secretário também disse que o governo adota medidas desde 2023, quando o Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária no país, também em aves silvestres. “O governador Ibaneis [Rocha] determinou por meio de um decreto emergência sanitária. Reforçamos as visitas aos aviários comerciais e fizemos o inquérito sanitário”, explicou.

Entenda

Desde o dia que foi identificado a suspeita de um ave com gripe aviária, o Zoológico de Brasília está fechado. Ao todo, dois animais estavam sob suspeita: um pombo e um pato silvestre.

“A partir do momento que fomos acionados fizemos a coleta em necropsia, coleta de amostras e envio para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura, seguidamente, conforme protocolo do próprio MAPA, interditamos o Jardim Zoológico”, reforçou.

O titular da pasta acrescenta que as equipes de defesa agropecuária estão com os veterinários do Zoológico “fazendo monitoramento de todas as aves, observando sinais clínicos e observando também animais de vida livre, que ali passam pelo local e podem eventualmente apresentar algum sintoma”.

“Até o momento não tivemos nenhuma outra ave com sintomatologia no Jardim Zoológico”, disse. O secretário explicou que a contaminação da gripe aviária aconteceu em um pato Irerê.

“A ave encontrada é um pato irerê, migratório. Ele migra da argentina para a América Central e é nesse período que eles fazem a migração. Saindo da região mais fria e indo para locais mais quentes”, explicou.

Sinais de alerta

Rafael Bueno explicou que a população pode acionar a defesa agropecuária caso encontre aves com suspeita da gripe aviária. “A sintomatologia da doença são animais com pescoço tombado, com gripe, tosse ou espirro, cambaleantes, com diarreia ou mortos. As pessoas podem acionar a a gente pelo WhatsApp (61) 99154-1539 ou pelo e-mail falecomadefesa@seagri.df.gov.br”, indicou.

“Temos um plano de emergência no zoossanitário. Pedimos a população do DF que ao reportar uma ave, mande foto e vídeo dessa ave, e de maneira alguma mantenha contato. Isso serve para que a defesa agropecuária do DF possa mapear o comportamento prévio dessa ave e já saber se ali é um caso que tem tendência de ser descartado ou se precisa de um aprofundamento”, explicou.

