Secretaria de Saúde apresenta presta contas de 2024 à Câmara Legislativa do DF nesta quinta

Secretário de saúde Juracy Lacerda participa da prestação de contas Renato Alves/Agência Brasília - Arquivo

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai prestar contas durante uma audiência pública na CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) na manhã desta quinta-feira (5), na Comissão de Saúde.

A pasta deve apresentar um relatório com os resultados do 3º quadrimestre (setembro a dezembro) de 2024 sobre as metas previstas no Plano Distrital de Saúde para o período de 2024-2027.

O secretário de Saúde, Juracy Lacerda, e representantes do Conselho de Saúde do DF participam da audiência. Os membros da comissão devem fazer questionamentos sobre dificuldades de assistência à população e de estruturação dos serviços (infraestrutura, déficit de profissionais, abastecimento de medicamentos e materiais etc).

Na prestação de contas referente ao quadrimestre anterior (2º de 2024), os representantes do GDF (Governo do DF) afirmaram que a Saúde teve dotação orçamentária inicial de R$ 11,04 bilhões para 2024, sendo que esse valor chegou a R$ 12,05 bilhões depois de suplementações orçamentárias. O aumento do orçamento veio de recursos do próprio GDF, do Ministério da Saúde e do FCDF (Fundo Constitucional do DF).

‌



Na época, o coordenador de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional da Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Saúde, Lucas Bahia, explicou que o orçamento era composto de R$ 7,5 bilhões do Fundo Constitucional e R$ 4,5 bilhões de recursos do GDF e do governo federal.

Até o fim do 2º quadrimestre, 75% desse valor havia sido empenhado (R$ 9,03 bilhões), dos quais R$ 8,13 bilhões estavam liquidados, o que seria equivalente a 67% do volume total de recursos autorizados.

