Operação da Polícia Civil do Distrito Federal apreende mais de 7 mil perfumes falsificados 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em rede de drogarias e em distribuidora Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 17h41 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h41 )

Mais de 7 mil perfumes falsificados foram apreendidos pela PCDF Reprodução/PCDF - 04.06.2025

A PCDF (Polícia Civil do DF) deflagrou nesta quarta-feira (4), em parceria com o Procon-DF, uma operação que apreendeu mais de sete mil perfumes falsificados que seriam vendidos em drogarias . 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em uma rede de drogarias que tem 27 unidades no Distrito Federal e em uma distribuidora de cosméticos de Taguatinga.

Os produtos falsos usavam o nome de uma marca internacional. A rede de drogaria já havia sido alvo de duas fiscalizações do Procon, mas continuou a comercializar produtos ilícitos.

Uma pessoa foi presa em flagrante por crime contra relações de consumo, concorrência desleal e uso indevido de marca. Os outros investigados podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, receptação qualificada e também crimes contra a saúde pública caso seja comprovado risco à saúde dos consumidores.

A delegada Isabel Davila, diretora da DRCPIM/CORF (Divisão de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial) afirma que os produtos ilegais não devem ser usados pelas condições de produção não serem conhecidas.

‌



“A gente não sabe de que tipo de matéria-prima é feito esse produto, se o álcool pode ser usado na pele humana, que tipo de corante eles colocam no líquido. Esses produtos podem causar erupções de pele, alergias fortes, cegueira. É preciso ficar atento e evitar o consumo desses produtos”, explica.

A delegada afirma que as falsificações são identificáveis pela embalagem grosseira e pela falta do selo holográfico que comprova a originalidade.

‌



A operação foi chamada de Nefertem em homenagem a uma divindade da mitologia egípcia considerada o deuos da criação, da luz e dos perfumes.

