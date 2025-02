Secretaria de Saúde confirma dois casos do sorotipo 3 da dengue no DF Ao todo, a capital do país já registrou 3,8 mil casos prováveis, predominância na capital é da dengue tipo 2; veja dados Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 09h33 (Atualizado em 28/02/2025 - 10h29 ) twitter

Combate a dengue no DF Tony Oliveira/Agência Brasília

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou no último boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (28) dois casos de dengue sorotipo 3. Segundo a apuração da pasta, um dos casos foi de contaminação dentro do Distrito Federal e medidas de bloqueio ambiental foram realizadas para os dois pacientes.

A confirmação do novo sorotipo acende o alerta da doença porque até então o sorotipo 2 era predominante na capital e a entrada de uma novo sorotipo pode aumentar o número de casos.

Em nota ao R7, a Secretaria de Saúde informou que nenhum dos casos do sorotipo 3 precisou de hospitalização e já estão recuperados. “Os bloqueios de transmissão do primeiro caso foram realizados em todas as rotas da paciente (residência, escola e hospital) com aplicação de inseticida com equipamento costal e BRI-Aedes. O bloqueio de transmissão para o segundo caso se iniciou hoje”, disse.

A pasta alertou: “o sorotipo 3 está circulando nos estados vizinhos de Goiás e MG e estamos com a vigilância sensível”. “As vigilâncias laboratorial, epidemiológica e ambiental atuaram rapidamente de forma articulada na detecção dos casos e nas medidas de controle para prevenir novos casos. Considerando a detecção de um caso autóctone de DENV-3 no DF, é fundamental intensificar as medidas de prevenção, especialmente no controle ao mosquito Aedes aegypti, como eliminar focos de água parada, utilizar repelentes e instalar telas de proteção”, pontua.

A pasta acrescenta que é importante estar atento aos sintomas da dengue e procurar assistência médica imediata em caso de suspeita, especialmente se houver sinais de alarme, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos. “A pasta segue atenta e orienta a população a adotar medidas preventivas contra o mosquito Aedes aegypti e de estar atenta aos sintomas. Destacamos que a vacinação contra a dengue está disponível no SUS para o público de 10 a 14 anos”, informa.

Até o momento, o DF já notificou 3,8 mil casos prováveis, sendo 227 de moradores de Goiás. Em comparação com o ano passado, os dados apontam uma redução de 97,4% do número de casos prováveis de dengue, se comparado ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 136.723 casos prováveis da doença.

A pasta explica que no DF a dengue apresenta um comportamento sazonal, ocorrendo, principalmente, entre os meses de outubro a maio.

As mulheres são as que mais registram casos, com 123 casos por 100 mil habitantes. Já a faixa etária mais afetada são os com mais de 80 anos, com incidência de 168,7 casos por 100 mil habitantes, seguido pelos grupos etários de 20 a 29 anos com 159,8 casos por 100 mil habitantes e menores de um ano com incidência de 147,3 casos por 100 mil habitantes.