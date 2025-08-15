Secretário do Tesouro dos EUA recebeu Eduardo no mesmo dia que teria reunião com Haddad
Segundo aliados, encontro com Eduardo tratou sobre a efetivação das sanções do OFAC
O secretário do Tesuro dos EUA, Scott Bessent, recebeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no mesmo dia em que teria uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta-feira (13).
O encontro com Haddad seria estratégico para a redução das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Mas o secretário desmarcou a reunião na segunda-feira (11) sem informar um motivo.
LEIA MAIS
Eduardo negou qualquer interferência na reunião entre Haddad e Bessent. Contudo, nesta sexta-feira (15), o deputado usou as redes sociais para informar sobre o encontro.
“Tivemos uma excelente reunião com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. É uma oportunidade única poder falar sobre o Brasil e os Estados Unidos com alguém tão bem preparado”, escreveu Eduardo nas redes sociais.
O encontro também contou com a presença do jornalista e economista Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo.
Conforme Figueiredo, na reunião, foi discutido sobre a efetivação das sanções do OFAC, conhecido como Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.
Trata-se de uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais contra países, regimes e indivíduos específicos que representam ameaças à segurança nacional, política externa ou economia dos EUA.
Encontro com Haddad desmarcado
A reunião remota havia sido confirmada por Haddad na semana passada. Na ocasião, o ministro disse que havia recebido um e-mail oficializando o interesse dos americanos.
Sem o encontro, outra via de diálogo entre Brasil e Estados Unidos foi rompida. As tarifas de 50% começaram a valer na última quarta-feira (6) e para esta semana, o governo federal avalia os impactos da medida nas exportações brasileiras.
O governo anunciou crédito extraordinário de R$ 30 bilhões a empresas, além de micro e pequenas.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp