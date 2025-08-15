Secretário do Tesouro dos EUA recebeu Eduardo no mesmo dia que teria reunião com Haddad Segundo aliados, encontro com Eduardo tratou sobre a efetivação das sanções do OFAC Brasília|Do R7 15/08/2025 - 17h35 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h39 ) twitter

Eduardo negou qualquer interferência na reunião entre Bessent e Haddad Reprodução/ @BolsonaroSP - 13.08.2025

O secretário do Tesuro dos EUA, Scott Bessent, recebeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no mesmo dia em que teria uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na quarta-feira (13).

O encontro com Haddad seria estratégico para a redução das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Mas o secretário desmarcou a reunião na segunda-feira (11) sem informar um motivo.

Eduardo negou qualquer interferência na reunião entre Haddad e Bessent. Contudo, nesta sexta-feira (15), o deputado usou as redes sociais para informar sobre o encontro.

“Tivemos uma excelente reunião com o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. É uma oportunidade única poder falar sobre o Brasil e os Estados Unidos com alguém tão bem preparado”, escreveu Eduardo nas redes sociais.

‌



O encontro também contou com a presença do jornalista e economista Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo.

Conforme Figueiredo, na reunião, foi discutido sobre a efetivação das sanções do OFAC, conhecido como Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros.

‌



Trata-se de uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais contra países, regimes e indivíduos específicos que representam ameaças à segurança nacional, política externa ou economia dos EUA.

Encontro com Haddad desmarcado

A reunião remota havia sido confirmada por Haddad na semana passada. Na ocasião, o ministro disse que havia recebido um e-mail oficializando o interesse dos americanos.

‌



Sem o encontro, outra via de diálogo entre Brasil e Estados Unidos foi rompida. As tarifas de 50% começaram a valer na última quarta-feira (6) e para esta semana, o governo federal avalia os impactos da medida nas exportações brasileiras.

O governo anunciou crédito extraordinário de R$ 30 bilhões a empresas, além de micro e pequenas.

