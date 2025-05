Segundo Prêmio Candango de Literatura abre inscrições neste sábado Iniciativa vai premiar obras publicadas em português e projetos de incentivo à leitura; veja como participar Brasília|Do R7, com informações Agência Brasília 10/05/2025 - 13h50 (Atualizado em 10/05/2025 - 13h50 ) twitter

Prêmio Candango vai premiar obras e projetos de incentivo à leitura Divulgação/Secec-DF - arquivo

Abriu neste sábado (10) as inscrições para o 2º Prêmio Candango de Literatura. A iniciativa abrange livros publicados em 2024 e projetos de incentivo que estejam em curso há, pelo menos, dois anos.

A iniciativa, realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, em parceria com o Instituto Casa de Autores, busca valorizar autores, editoras, designers e agentes de leitura do Brasil e de todos os países de língua portuguesa, reforçando o compromisso com a diversidade e a circulação de obras que ecoam em português, idioma que une continentes, culturas e vozes.

Com inscrições gratuitas abertas entre 10 de maio e 25 de junho de 2025, o 2º Prêmio Candango de Literatura, lançado oficialmente em 9 de maio, tem premiação confirmada para 31 de outubro, durante grande evento na Sala Martins Pena do Teatro Nacional.

“Com o fortalecimento da visibilidade do prêmio desde seu lançamento em 2022, a expectativa é atrair ainda mais participantes e superar as quase duas mil inscrições da primeira edição. A campanha de divulgação tem como foco estimular o intercâmbio entre países lusófonos, incentivar a leitura e valorizar a escrita como expressão do patrimônio cultural”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes.

‌



Serão R$ 195 mil distribuídos entre os vencedores, com sete categorias divididas entre três pilares principais:

Obras de caráter literário

‌



Melhor Romance de 2024 (R$ 35 mil)

Melhor Livro de Contos de 2024 (R$ 35 mil)

Melhor Livro de Poesia de 2024 (R$ 35 mil)

Prêmio Brasília de Literatura – voltado a autores nascidos e/ou residentes no Distrito Federal (R$ 35 mil)

Obras de caráter editorial

Melhor Capa de 2024 (R$ 20 mil)

Melhor Projeto Gráfico de 2024 (R$ 20 mil)

Projeto de caráter pedagógico

‌



Melhor Projeto de Incentivo à Leitura, incluindo ações voltadas a pessoas com deficiência. Podem concorrer pessoas físicas ou jurídicas com iniciativas em andamento há pelo menos dois anos (R$ 15 mil)

Quem pode participar

Livros de romance, contos ou poesia, escritos, originalmente, em português, e publicados pela primeira vez em 2024 em qualquer país de língua portuguesa. A obra deve ter formato impresso, com ISBN (International Standard Book Number), emitido por entidades reconhecidas no Brasil ou em outros países da Comunidade Lusófona.

Cada obra pode ser inscrita apenas em uma das categorias literárias, com exceção de “Melhor Capa” e “Melhor Projeto Gráfico”, que aceitam inscrições simultâneas. É permitida a inscrição de autores com coautoria, desde que a obra não seja uma compilação.

Para o Prêmio Brasília, o autor deve comprovar nascimento ou residir no DF desde 2023, pelo menos. Já o Prêmio de Incentivo à Leitura exige documentação que comprove a atuação do projeto por, pelo menos, dois anos.

Inscrições e documentação

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pelo site, com envio de documentos em PDF, como identidade (ou documento equivalente para estrangeiros), CPF (se for o caso), cópias da obra completa (ou capa, conforme a categoria), declarações obrigatórias e, no caso de projetos de incentivo à leitura, um portfólio detalhado da ação.

A coordenação geral do certame estará a cargo de quatro profissionais de reconhecida experiência e conhecimento na área de literatura, entre eles o curador João Anzanello Carrascoza. Escritor, professor e redator publicitário, considerado uma das revelações da ficção brasileira e um dos maiores contistas contemporâneos, Carrascoza foi o vencedor na categoria “Contos” na primeira edição do Prêmio Candango de Literatura.

A seleção das obras será conduzida por um corpo técnico formado por até 45 profissionais renomados da literatura - 30 na primeira etapa e 15 na final. Os nomes dos jurados serão divulgados após a premiação, garantindo transparência e isenção.

Como forma de ampliar o acesso às obras vencedoras e fortalecer o compromisso com a democratização da leitura, os premiados nas categorias literárias e editoriais deverão doar 20 exemplares dos livros para bibliotecas públicas do Distrito Federal. Já os vencedores na categoria de incentivo à leitura vão oferecer uma atividade de formação online, com no mínimo 4 horas de duração, como contrapartida educativa.

As informações completas e inscrições estão disponíveis na página do 2º Prêmio Candango de Literatura.

Serviço

2º Prêmio Candango de Literatura

Inscrições: de 10 de maio a 25 de junho de 2025

Categorias: Melhor livro de Romance, Melhor livro de Contos, Melhor livro de Poesia, Prêmio Brasília, Melhor Capa, Melhor Projeto Gráfico e Melhor Projeto de Incentivo à Leitura (incluindo PCD)

Valor total distribuído: R$ 195 mil

Premiação: 31 de outubro de 2025

Local: Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro

*Com informações da Secretaria de Cultura do DF e Agência Brasília





