Senado deve votar nesta quarta projeto que aumenta penas para crimes com violência Plenário também vota projeto contra 'adultização' de crianças e adolescentes Brasília|Do R7, em Brasília 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Senado vota projeto que aumenta penas para crimes violentos, incluindo extorsão.

Projeto prevê que condenados a seis anos ou mais comecem a cumprir pena em regime fechado.

Também em pauta, proposta para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais e combater adultização.

Senado pode aprovar medidas que garantem proteção de dados e ações contra abuso sexual online. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Projeto que endurece penas deve ser votado nesta quarta Valter Campanato/Agência Brasil

Entre os projetos que serão discutidos nesta quarta-feira (27) no Senado, parlamentares podem votar um texto que endurece penas para quem comete crimes com violência, aumentando a pena para a extorsão da população para a aquisição de serviços e mercadorias.

A proposta está na pauta da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Se aprovado, pode ser analisado no plenário ainda nesta quarta.

Elaborado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto prevê penas como:

Roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido: pena máxima de 20 anos de reclusão (atual: dez anos);

Roubo com resultado de lesão corporal grave: pena de dez a 20 anos de reclusão e multa (atual: sete a 18 anos);

Extorsão com emprego de arma de fogo ou para imposição de contratação de serviços ou aquisição de mercadorias: aumento da pena em um terço até a metade;

Constituição de milícia privada: pena de seis a 10 anos de reclusão e multa (atual: quatro a oito anos).

Além disso, a proposta prevê que quem for condenado a seis anos ou mais de prisão deve começar cumprindo a pena em regime fechado. Hoje, essa regra só vale para condenações acima de oito anos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Adultização”

O Senado também vai votar o projeto de lei que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais e proíbe a “adultização” desse público. A expectativa é que o texto seja aprovado sem alterações no texto.

A proposta já tinha sido analisada pelos senadores, mas será votada novamente por ter sofrido modificações na Câmara. As alterações promovidas pelos deputados devem ser mantidas no Senado.

‌



A proposta obriga produtos e serviços de tecnologia, como redes sociais, a adotarem mecanismos de prevenção ao uso por crianças e adolescentes quando o serviço não for voltado a esse público.

Fornecedores de produtos e provedores de serviços deverão tomar providências para prevenir práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que possam induzir vícios ou transtornos.

‌



Entre outras medidas, plataformas terão de garantir proteção e privacidade dos dados de menores de idade; prevenir exposição a conteúdos inadequados à faixa etária, como violência, abuso sexual e jogos de azar, e adotar verificação de idade confiável.

As ferramentas devem permitir que responsáveis controlem interações, geolocalização e tempo de uso. O enfraquecimento do controle parental será proibido, e informações monitoradas deverão ser invioláveis. Para a efetividade da norma, perfis de menores devem estar vinculados aos dos pais.

No combate ao abuso sexual, plataformas precisarão reportar conteúdos de exploração de menores às autoridades e reter dados para investigação. Canais de denúncia deverão ser criados, com remoção de conteúdos ofensivos sem necessidade de ordem judicial quando a denúncia for confirmada.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Selo Cidade Mulher

Além do projeto sobre crimes com violência, o plenário do Senado deve votar uma proposta que prevê a criação do Selo Cidade Mulher (PL 2.549/2024), que será dado anualmente aos municípios que implementarem políticas públicas voltadas ao bem-estar das mulheres.

O texto veio da Câmara dos Deputados e, se aprovado, pode ir à sanção. Conforme a proposta, a premiação deverá se basear em critérios como igualdade de gênero, participação feminina e universalidade dos serviços.

Acordo Brasil e União Europeia

O Senado pode votar o acordo entre Brasil e União Europeia que garante a isenção de visto para permanência de até 90 dias. Embora essa permissão já exista, o texto detalha como será feita a contagem desse período.

Se aprovado, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), vai promulgar o texto, permitindo que o presidente da República confirme o acordo, assinado originalmente em 2021.

O acordo não impede que as autoridades neguem a entrada ou reduzam o tempo de permanência de pessoas consideradas “indesejáveis” em seus países.

Acordo Brasil e Turquia

Por fim, outro projeto previsto na pauta tem como objetivo aprimorar a parceria entre Brasil e Turquia no setor de defesa, por meio de cooperação nas áreas de desenvolvimento, produção, aquisição, manutenção de bens e serviços de defesa, bem como suporte técnico e logístico. Ele também vai à promulgação se for aprovado.

O texto diz que a cooperação será estabelecida pelo princípio da reciprocidade, considerando a legislação, os critérios e os interesses mútuos.

