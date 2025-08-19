Adultização: conversas de crianças com IA podem resultar em estímulo a conteúdo erótico; entenda

"É muito perigoso, porque realmente pode levar a criança ou adolescente a ter esse estímulo, ou a querer se interessar mais por esse conteúdo, que pode resultar no acesso a conteúdo pornográfico", alerta o advogado Luiz Augusto D'Urso sobre a notificação da AGU (Advocacia-Geral da União) que exige da Meta a exclusão, em 72 horas, de robôs de inteligência artificial que promovem a erotização infantil .



Em entrevista ao programa Conexão Record News desta terça (19), D'Urso avalia como positiva a proibição de chatbot e responsabiliza as plataformas por permitirem a publicação de vídeos e conteúdos impróprios.



O advogado aponta soluções práticas e imediatas para reduzir riscos: identificação de menores, cadastro dos usuários e filtragem dos resultados quando o interlocutor for criança ou adolescente. "Nós precisamos encontrar o melhor caminho para lidar com um cenário em que são múltiplos os agentes envolvidos que precisam ser de alguma forma liderados, questionados, regulamentados, tratados, ou até de alguma forma impulsionados a mudar o comportamento", completa.