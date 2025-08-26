Governo e Judiciário alinham ações conjuntas contra organizações criminosas Encontro em Curitiba discutiu uso de novas tecnologias, metodologias de investigação e integração das forças de segurança Brasília|Do R7, em Brasília 26/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O 3º Encontro Técnico da Renorcrim foi realizado em Curitiba para alinhar ações contra organizações criminosas.

A cooperação entre segurança pública, Ministério Público e Judiciário é essencial para desarticular grupos ilegais.

Foram discutidos temas como provas digitais, inteligência artificial, e recuperação de ativos durante o evento.

A iniciativa visa expandir ações integradas e modernizar metodologias de investigação na segurança pública. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Encontro técnico tem duração de três dias Divulgação/Ministério da Justiça e Segurança Pública

A integração entre órgãos de segurança, Ministério Público e Judiciário está no centro do 3º Encontro Técnico da Renocrim (Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas), iniciado nesta terça-feira (26) em Curitiba (PR). O evento, que vai até quinta-feira (28), busca fortalecer a cooperação institucional e discutir estratégias para desarticular facções.

Ao longo dos três dias, delegados, promotores e juízes de todo o país participam de palestras, mesas-redondas e workshops realizados no Ministério Público do Paraná e na Escola Superior da Polícia Civil.

Entre os temas em pauta estão a cadeia de custódia de provas digitais, o uso da inteligência artificial em investigações, a recuperação de ativos, os desafios dos criptoativos, além de experiências de operações interagências e parcerias com bancos e plataformas digitais.

Presente na abertura do encontro, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Mario Sarrubbo, destacou a Renorcrim como peça-chave na criação de uma política pública eficiente contra o crime organizado. Para ele, a cooperação entre instituições é o caminho para desestruturar organizações criminosas.

“O crime organizado está integrado, e só ações integradas de forças estaduais e federais vão permitir que possamos trabalhar com eficiência. A Renorcrim é um passo essencial nesse sentido”, afirmou.

Ele ressaltou que a rede já apresenta resultados concretos por ter sido planejada para gerar confiança entre as diferentes instituições.

Rede aposta em inovação e capacitação

Criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Renorcrim busca potencializar as unidades especializadas de segurança pública, estimular o intercâmbio de informações e padronizar metodologias de atuação. A rede aposta também na capacitação contínua dos profissionais e na adoção de novas tecnologias de investigação.

A meta da rede é expandir as ações por meio de operações integradas permanentes, reuniões técnicas periódicas e aquisição de equipamentos modernos. A iniciativa envolve representantes das Polícias Civis, Polícia Federal, Ministério Público e demais órgãos do Sistema de Justiça Criminal das 27 unidades da Federação.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo do 3º Encontro Técnico da Renocrim?

O objetivo do 3º Encontro Técnico da Renocrim é fortalecer a cooperação institucional entre órgãos de segurança, Ministério Público e Judiciário, além de discutir estratégias para desarticular grupos criminosos. O evento ocorre em Curitiba (PR) e vai até quinta-feira (28).

Quem participa do evento e quais atividades estão programadas?

Delegados, promotores e juízes de todo o país participam do evento, que inclui palestras, mesas-redondas e workshops realizados no Ministério Público do Paraná e na Escola Superior da Polícia Civil.

Quais temas estão sendo discutidos durante o encontro?

Os temas em pauta incluem a cadeia de custódia de provas digitais, o uso da inteligência artificial em investigações, a recuperação de ativos, os desafios dos criptoativos, além de experiências de operações interagências e parcerias com bancos e plataformas digitais.

Qual é a importância da Renocrim segundo o secretário nacional de Segurança Pública?

O secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo, destacou a Renocrim como peça-chave na criação de uma política pública eficiente contra o crime organizado, enfatizando que a cooperação entre instituições é fundamental para desestruturar organizações criminosas.

