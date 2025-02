Senado elege nova Mesa Diretora com PL e PT na 1ª e 2ª vice-presidências Senadores escolheram composição para biênio 2025-2027; Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito para comandar a Casa Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 01/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h58 ) twitter

Senadores escolheram composição para 2025-2027 Andressa Anholete/Agência Senado - 31 de janeiro de 2025

Após elegerem Davi Alcolumbre (União-AP) para presidir o Senado até fevereiro de 2027, os senadores escolheram neste sábado (1°) a nova composição da Mesa Diretora da Casa. A decisão veio em uma confirmação sem voto a voto. A chapa apresentada foi única, construída em acordo entre senadores.

A primeira vice-presidência ficou com Eduardo Gomes (PL-TO), consolidando a presença do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro na direção do Senado após não ter participado da Mesa anterior. Quem ocupa o posto substitui o presidente da Casa na ausência dele.

O PT, por sua vez, ocupará a segunda vice-presidência com Humberto Costa (PT-PE). Anteriormente, a legenda estava na primeira secretaria, com Rogério Carvalho (PT-SE).

Entre os secretários, as vagas ficaram distribuídas da seguinte forma:

1ª Secretaria: Daniella Ribeiro (PSD-PB);

2ª Secretaria: Confúcio Moura (MDB-RO);

3ª Secretaria: Ana Paula Lobato (PDT-MA);

4ª Secretaria: Laércio Oliveira (PP-SE).

Por acordo, havia apenas um candidato por posto. Por isso, a eleição foi feita de forma eletrônica, diferentemente da eleição para a Presidência, que, por ter três candidatos, ocorreu em cédula de papel.

Entre suplentes, ficaram, na sequência, os senadores: Chico Rodrigues (PSB-RR), Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Styvenson Valentim (PSDB-RN) e Soraya Tronicke (Podemos-MS).

Atribuições da Mesa Diretora

A Mesa Diretora tem papel central na organização do Senado, sendo responsável pela administração da Casa, definição de pautas e condução das atividades legislativas.

O presidente do Senado também exerce a função de presidente do Congresso Nacional, comandando sessões conjuntas das duas Casas.

Essas sessões são fundamentais para a análise de vetos presidenciais e para a aprovação de matérias orçamentárias. Veja a responsabilidade de cada cargo:

Presidente: o nome a ocupar o cargo também vai presidir o Congresso Nacional. A função tem uma série de atribuições, em especial comandar reuniões entre líderes partidários, decidir a pauta de votação de cada sessão do Senado e do Congresso e impedir propostas de parlamentares que contrariem a Constituição.

1º vice-presidente: responsável por substituir o presidente em caso de falta ou impedimento.

2º vice-presidente: substitui o primeiro vice-presidente em caso de falta ou impedimento.

1º secretário: o posto é voltado para funções institucionais ligadas a serviços administrativos e supervisão.

2º secretário: tem responsabilidade de escrever e registrar oficialmente tudo o que é discutido e decidido em sessões secretas, fazer a leitura dos documentos e assiná-los após o primeiro secretário.

3º e 4º secretários: são responsáveis pela contagem de votos dentro do Senado, além de auxiliar o presidente em apuração de eleições, anotando nomes e organizando listas.

Como funciona a eleição da Mesa Diretora?

Desde 1988, a composição das Mesas Diretoras foi definida por critérios de proporcionalidade, beneficiando partidos com maior número de parlamentares. Nos últimos anos, no entanto, as distribuições têm ocorrido principalmente por meio de negociações partidárias.