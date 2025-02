Cotado como favorito ao comando do Senado, Alcolumbre ainda não registrou candidatura Parlamentar deve protocolar a candidatura no sábado (1°), dia da eleição Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 17h24 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h32 ) twitter

Cotado como favorito ao comando do Senado, Alcolumbre ainda não registrou candidatura

Com o apoio da maioria dos partidos do Senado para se eleger presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) não registrou a candidatura até a publicação desta reportagem. As informações são da Secretaria-Geral da Mesa do Senado. A eleição está marcada para ocorrer no sábado (1°) às 10h.

Ao R7, a equipe do senador amapaense informou que ele vai registrar a candidatura amanhã. O prazo final para a oficialização é até o primeiro candidato começar a discursar na tribuna do Senado. Já o prazo para retirar é até o último candidato discursar.

Além de Alcolumbre, concorrem ao posto os senadores Marcos do Val (Podemos-ES), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE). O Podemos e o PL, ao lado da maioria dos partidos do Senado, declararam apoio a Alcolumbre, mas, apesar disso, os senadores decidiram ser candidatos.

Apenas o Novo e o PSDB não aderiram à candidatura de Alcolumbre. Cada um dos partidos tem um senador.

Alcolumbre deve ter, ao menos, 79 votos. Na chapa, ele juntou PL — na vice-presidência, com Eduardo Gomes (PL-TO) — e PT — na segunda vice-presidência, com Humberto Costa (PT-PE).

Gomes já protocolou sua candidatura e deve ser o único a concorrer ao posto. O outro cargo que já recebeu o registro é o da quarta-secretaria da mesa. O posto ficará com o PP. Mas dois senadores do partido se candidataram, pois ainda não chegaram a um consenso: Dr. Hiran (RR) e Laércio Oliveira (SE).

A Câmara dos Deputados também elegerá um novo presidente no sábado. Ao contrário do Senado, contudo, as candidaturas só podem ser recebidas amanhã a partir das 13h30. Já para a retirada o prazo é até às 15h.